Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση – Δεν βρήκα τη δύναμη να το καταγγείλω» (Video)

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης έχει πέσει η Ελένη Χατζίδου κατά το παρελθόν, όπως εξομολογήθηκε στον αέρα του Breakfast@star, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι η ίδια δεν έχει βρει τη δύναμη -μέχρι στιγμής- να καταγγείλει τον κακοποιητή της, κάτι που θα ήθελε να κάνει, ώστε αυτός ο άνθρωπος να σταματήσει να συμπεροφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο και σε άλλους.

Αναφερόμενη, δε, στο like που ο μήνυτης φέρεται να έκανε έναν μήνα πριν στον Γιώργο Μαζωνάκη, η Ελένη Χατζίδου τόνισε ότι η ίδια δεν θα μπορούσε να το κάνει.

«Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν ξέρω αν θα υπάρξω ποτέ γενναία για να βγω να το πω και να το καταγγείλω και να κάνω αυτό που έκανε ο Στέφανος. Με τον κακοποιητή μου δεν θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά. Δεν έχω βρει τη δύναμη να το κάνω, δεν ξέρω αν θα τη βρω ποτέ. Θέλω πάρα πολύ να πάρει αυτό που αξίζει… Επειδή συνεχίζει και το κάνει θα ήθελα να σώσω τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε αναφερθεί στο όνομά του σε αυτή την εκπομπή. Δεν θα πω κάτι, αλλά δεν θα τον εκθιάσω, δεν θέλω να βρεθώ μαζί του ξανά, εννοείται ούτε να συνεργαστώ μαζί του ξανά και σίγουρα δεν θα του έκανα like σε καμία φωτογραφία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

