Σοφία Βεργκάρα: Το βίντεο από τα παλιά που έβαλε «φωτιά» στο Instagram

Μια «βουτιά» στο παρελθόν έκανε για ακόμα μια φορά η Σοφία Βεργκάρα η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από τον καιρό που η ίδια πόζαρε ως μοντέλο στο Μεξικό.

Τα πλάνα περιλαμβάνουν διάφορα στιγμιότυπα από φωτογραφίσεις της Λατίνας ηθοποιού στα οποία άλλοτε τη βλέπουμε να ποζάρει με χάρη στον φακό φορώντας μαγιό και άλλοτε να χορεύει, χαμογελώντας και… ξεσηκώνοντας παρευρισκομένους και μη!

Για ακόμα μια φορά, το προφίλ της κατέκλυσαν like και σχόλια, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν!

