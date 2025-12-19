Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δέχεται ένα πρωτοφανές κύμα υποστήριξης» (Video)

Στη χθεσινή πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων μετά τη μήνυση εις βάρος του τραγουδιστή αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα της στο Happy Day, με την παρουσιάστρια να εστιάζει στην υποστήριξη που δέχεται από το κοινό του.

«Δέχεται ένα πρωτοφανές κύμα υποστήριξης ο αγαπημένος τραγουδιστής και το βλέπω κι από τα social, από επωνύμους που θέλουν δημόσια να τον στηρίξουν» σχολίασε η παρουσιάστρια, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να συμπληρώνει:

«Αυτό που συνέβη αυτή τη φορά είναι πρωτοφανές, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να έχει προαναγγελθεί μία μήνυση ότι θα γίνει σήμερα ή αύριο. Παράλληλα, να υπάρχει μία πρεμιέρα που τρέχει και θα γίνει σε λίγες μέρες. Όλα αυτά είναι σημαντικά ερωτηματικά. Επίσης, να μην ξεχνάμε και την προηγούμενη οικογενειακή υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, που κι εκεί είχε δημιουργήσει ένα κύμα συμπαράστασης και το βλέπουμε σε δεύτερη φάση να γιγαντώνεται».

Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση κατατέθηκε από τον Στέφανο Παπαδόπουλο, το πρωί της Πέμπτης (18/12) και αφορά προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, με την υπόθεση να εξετάζεται, πλέον, από τις αρμόδιες Αρχές.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αρνείται -μέσω ανακοίνωσης του δικηγόρου του- κάθε κατηγορία, κάνοντας λόγο εκβίαση και οργανωμένο σχέδιο, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Διαβάστε επίσης:

Μαζωνάκης: Έκανε πρεμιέρα μετά τη μήνυση – «Είμαι ο Γιώργος, ο αληθινός» (Video)

Κέιτ Γουίνσλετ: Το «πέρασμα» στη σκηνοθεσία και τα εμπόδια – «Θεωρούν ότι επειδή είσαι γυναίκα δεν ξέρεις τι να κάνεις»

Τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας του θα λάβει ο Χάρισον Φορντ από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών