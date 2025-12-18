Τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας του θα λάβει ο Χάρισον Φορντ από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών

Ο Χάρισον Φορντ, ο άνθρωπος πίσω από τον Χαν Σόλο και τον Ιντιάνα Τζόουνς, θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA).

Θεωρείται η ύψιστη τιμή στην τελετή απονομής των βραβείων του SAG-AFTRA και αναγνωρίζει τη θρυλική καριέρα του Φορντ ως ενός από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Harrison Ford will receive SAG-AFTRA’s Life Achievement Award, the guild’s highest honor, celebrating his legendary career as one of Hollywood’s most successful actors.https://t.co/ukk71WGnPQ pic.twitter.com/43tTZhTNCf — Variety (@Variety) December 18, 2025

Ο Χάρισον Φορντ θα τιμηθεί στην 32η τελετή απονομής των Βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά στο Netflix την Κυριακή 1 Μαρτίου.

«Αισθάνομαι βαθιά τιμή που επιλέχθηκα ως ο φετινός αποδέκτης του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς του SAG-AFTRA» δήλωσε ο Φορντ. «Το να με αναγνωρίζουν οι συνάδελφοί μου ηθοποιοί σημαίνει πολλά για μένα. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σε κινηματογραφικά πλατό, δουλεύοντας δίπλα σε απίστευτους ηθοποιούς και συνεργεία, και πάντα ένιωθα ευγνώμων που αποτελώ μέρος αυτής της κοινότητας» υπογράμμισε.

Harrison Ford to Be Honored with the 2025 SAG-AFTRA Life Achievement Award https://t.co/dsX2thzFck pic.twitter.com/Crt898YnHU December 18, 2025

Το βραβείο απονέμεται ετησίως σε έναν ηθοποιό που προάγει τα «καλύτερα ιδανικά του επαγγέλματος της υποκριτικής». Στο παρελθόν από το Σωματείο έχουν λάβει βραβείο οι Μέρι Τάιλερ Μουρ, Σίντνεϊ Πουατιέ, Μπέτι Γουάιτ, Τζέιν Φόντα, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Τζέιμς Ερλ Τζόουνς.

Harrison Ford will receive the SAG-AFTRA Life Achievement Award



It is the acting guild’s highest honor for an actor pic.twitter.com/xpii2vlOa9 December 18, 2025

Ο Χάρισον Φορντ πρωταγωνίστησε σε blockbuster ταινίες όπως οι κινηματογραφικές σειρές «Star Wars» και «Indiana Jones», καθώς και στις επιτυχίες τα «Air Force One», «The Fugitive» και «What Lies Beneath». Πρωταγωνίστησε επίσης σε ρομαντικές κομεντί όπως «Working Girl» και σε δράματα όπως το «The Mosquito Coast». Οι ερμηνείες του στις ταινίες «Blade Runner» και «Witness» του χάρισαν υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση – Θα παίξει σε ιταλική σειρά

Antony Price: Πέθανε ο θρυλικός βρετανός σχεδιαστής – Είχε «ντύσει» τον Μπόουι, τους Duran Duran, τους Roxy Music και τη βασίλισσα Καμίλα

Οργή κατά Μασκ για το σεξιστικό σχόλιο για την Σίντνεϊ Σουίνι