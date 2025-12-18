Οργή κατά Μασκ για το σεξιστικό σχόλιο για την Σίντνεϊ Σουίνι

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση του Έλον Μασκ στο X, με την οποία σχολίαζε με άκρως σεξιστικό τρόπο την εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι σε κινηματογραφική πρεμιέρα στο Λος Άντζελες.

Ο 54χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε στο στόχαστρο χρηστών του μέσου που του ανήκει, όταν σχολίασε –με σεξιστικό τρόπο– την ενδυματολογική επιλογή της 28χρονης ηθοποιού στην πρεμιέρα του νέου ψυχολογικού θρίλερ The Housemaid. Η Σουίνι είχε τραβήξει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα λευκό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και φούστα διακοσμημένη με φτερά.

Σχολιάζοντας την εμφάνισή της, ο Μασκ ανήρτησε ένα γραφικό που έμοιαζε να έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Το υλικό περιλάμβανε αφενός την εικόνα μιας γυναίκας με έντονα χαρακτηριστικά στο στήθος και τη λεζάντα «What it looks like» και αφετέρου ένα σχεδιάγραμμα σώματος με ταλαιπωρημένη σπονδυλική στήλη. Στο σκίτσο, η γυναίκα εμφανιζόταν να λέει «Owie» με παιδική φωνή, υπονοώντας πόνο στην πλάτη λόγω του μεγέθους του στήθους της.

Η ανάρτηση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να τη χαρακτηρίζουν ακατάλληλη και άκομψη, ιδίως λόγω της μεγάλης ηλικιακής διαφοράς μεταξύ του Μασκ και της ηθοποιού, αλλά και εξαιτίας παλαιότερων σχολίων του προς νεότερες γυναίκες που είχαν επίσης δεχθεί κριτική. «Είναι 30 χρόνια νεότερή σου. Παράξενο», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, συνοψίζοντας τις αντιδράσεις που κυριάρχησαν κάτω από την επίμαχη ανάρτηση.

She’s 30 years younger than you. Weird. December 16, 2025

