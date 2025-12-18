search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 14:27
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 12:44

Οργή κατά Μασκ για το σεξιστικό σχόλιο για την Σίντνεϊ Σουίνι

18.12.2025 12:44
SWEENEY_NEW_1

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση του Έλον Μασκ στο X, με την οποία σχολίαζε με άκρως σεξιστικό τρόπο την εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι σε κινηματογραφική πρεμιέρα στο Λος Άντζελες.

Ο 54χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε στο στόχαστρο χρηστών του μέσου που του ανήκει, όταν σχολίασε –με σεξιστικό τρόπο– την ενδυματολογική επιλογή της 28χρονης ηθοποιού στην πρεμιέρα του νέου ψυχολογικού θρίλερ The Housemaid. Η Σουίνι είχε τραβήξει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα λευκό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και φούστα διακοσμημένη με φτερά.

Σχολιάζοντας την εμφάνισή της, ο Μασκ ανήρτησε ένα γραφικό που έμοιαζε να έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Το υλικό περιλάμβανε αφενός την εικόνα μιας γυναίκας με έντονα χαρακτηριστικά στο στήθος και τη λεζάντα «What it looks like» και αφετέρου ένα σχεδιάγραμμα σώματος με ταλαιπωρημένη σπονδυλική στήλη. Στο σκίτσο, η γυναίκα εμφανιζόταν να λέει «Owie» με παιδική φωνή, υπονοώντας πόνο στην πλάτη λόγω του μεγέθους του στήθους της.

Η ανάρτηση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να τη χαρακτηρίζουν ακατάλληλη και άκομψη, ιδίως λόγω της μεγάλης ηλικιακής διαφοράς μεταξύ του Μασκ και της ηθοποιού, αλλά και εξαιτίας παλαιότερων σχολίων του προς νεότερες γυναίκες που είχαν επίσης δεχθεί κριτική. «Είναι 30 χρόνια νεότερή σου. Παράξενο», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, συνοψίζοντας τις αντιδράσεις που κυριάρχησαν κάτω από την επίμαχη ανάρτηση.

Διαβάστε επίσης:

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο… Χόλιγουντ – Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν ούτε καν σκέφτονται να παντρευτούν – «Είναι πολύ αφοσιωμένοι στη σχέση τους»

Νέες μπίζνες με το Netflix για τον Πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ – Ποιας σειράς αναλαμβάνουν την παραγωγή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

trump ballroom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανακαινίζει» κι άλλα ιστορικά κτίρια… α λα Λευκός Οίκος – Η καταστροφή των μνημείων και οι αντιδράσεις

drdeath2
ΚΟΣΜΟΣ

Frédéric Péchier: Ένοχος ο «Δρ. Θάνατος» που δηλητηρίαζε τους ασθενείς του, καταδικάστηκε σε ισόβια – «Εξαιρετικά διεστραμμένος, δολοφόνος κατά συρροή»

bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Τα επιχειρήματα με τα οποία αντικρούει την αγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ

parastasi–2-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η Ωραία Ελένη στην Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων»: Η απολαυστική μουσικοθεατρική παράσταση έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

oukranos-fotia
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 14:26
giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

trump ballroom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανακαινίζει» κι άλλα ιστορικά κτίρια… α λα Λευκός Οίκος – Η καταστροφή των μνημείων και οι αντιδράσεις

drdeath2
ΚΟΣΜΟΣ

Frédéric Péchier: Ένοχος ο «Δρ. Θάνατος» που δηλητηρίαζε τους ασθενείς του, καταδικάστηκε σε ισόβια – «Εξαιρετικά διεστραμμένος, δολοφόνος κατά συρροή»

1 / 3