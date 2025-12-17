search
Νέες μπίζνες με το Netflix για τον Πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ – Ποιας σειράς αναλαμβάνουν την παραγωγή

Συνεχίζονται τα ντιλ ανάμεσα στο Netflix και τους Σάσεξ.

Το Netflix ανέθεσε στη διάσημη σεναριογράφο Τρέισι Όλιβερ την κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ «The Wedding Date» της Τζάσμιν Γκίλορι. Την παραγωγή αναλαμβάνουν η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι μέσω της Archewell, σε συνεργασία με την Τρέισι Ράιερσον.

Η ιστορία του «The Wedding Date» ξεκινά «με μια τυχαία συνάντηση σε ένα ασανσέρ, η οποία οδηγεί μια επιτυχημένη και ανεξάρτητη σύμβουλο να υποδυθεί τη συνοδό ενός αγνώστου σε έναν γάμο. Παρόλο που η ίδια είχε πάψει να πιστεύει στον ρομαντισμό, ανακαλύπτει σύντομα ότι ο έρωτας έχει τον τρόπο να εμφανίζεται εκεί που δεν τον περιμένεις».

Σημειώνεται ότι το «The Wedding Date» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2018, αποτελεί το πρώτο μυθιστόρημα της ομώνυμης επιτυχημένης σειράς βιβλίων της Γκίλορι.

Η Όλιβερ καθιερώθηκε στο Χόλιγουντ το 2017 με την κωμωδία «Girls Trip», γράφοντας ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα σεναριογράφος που είδε ταινία της να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στο παγκόσμιο box office. Έκτοτε, υπέγραψε το σενάριο των ταινιών «Little», «The Sun Is Also a Star» και της κωμωδίας τρόμου «The Blackening», ενώ διετέλεσε δημιουργός και εκτελεστική παραγωγός στις τηλεοπτικές σειρές «First Wives Club» και «Harlem» (Amazon). 

Στο τηλεοπτικό πεδίο, η Όλιβερ αναπτύσσει αυτή την περίοδο μια σειρά νέων πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων δύο θρίλερ βασισμένα σε βιβλία, το «Paper Gods» για το Netflix και το «Not a Happy Family» για το Starz.

 Στον κινηματογράφο, ετοιμάζει τα σίκουελ «Girls Trip 2» και «The Blackening 2», καθώς και την ταινία «Deck the Y’alls», με πρωταγωνίστριες την Οκτάβια Σπένσερ (Octavia Spencer) και την Τζέσικα Τσάστεϊν.

 Όπως αναφέρει το Deadline, μετά την επιτυχία του εορταστικού επεισοδίου «With Love, Meghan: Holiday Celebration» και του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Masaka Kids, A Rhythm Within», το επερχόμενο πρόγραμμα της Archewell περιλαμβάνει το «Meet Me at the Lake», μια κινηματογραφική προσαρμογή του ρομαντικού μυθιστορήματος της Κάρλεϊ Φόρτσουν και το ντοκιμαντέρ «Cookie Queens» που θα προβληθεί στο Sundance.

