Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Προσωρινή αγρανάπαυση» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ευρωπαϊκό χρήμα για τους αγρότες που «τελειώνει» για χάρη των αμυντικών δαπανών, αλλά και για την κυβέρνηση που ψάχνει διακομματικά στηρίγματα για να «αναδιαρθρώσει» τον πρωτογενή τομέα, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Τι δεν λένε οι πολιτικοί στους αγρότες – Γιατί η ΕΕ κλείνει τον κύκλο των αγροτικών επιδοτήσεων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚΑ: Η αγωνία των Χριστουγέννων – ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και η στήριξη της κοινωνίας στους αγρότες πιέζουν το Μαξίμου

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Τα μεγάλα στοιχήματα του 2026 – Τα μηνύματα του Μητσοτάκη στους βουλευτές μετά τον προϋπολογισμό

ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Στην «κόκκινη ζώνη» των τιμών τροφίμων η Ελλάδα – Η χώρα συγκαταλέγεται πλέον (και με τη βούλα) στην 15άδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης

ΤΣΙΠΡΑΣ: Η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα και η επιτάχυνση για το νέο κόμμα

ΠΑΣΟΚ: Σε νέο ναρκοπέδιο – Το συνέδριο, οι κινήσεις Τσίπρα και φόβοι απώλειας της πρωτοκαθεδρίας στην κεντροαριστερά

ΚΚΕ: Η ΑΔΕΔΥ, οι αγρότες, η αλλαγή συσχετισμών «από τα κάτω» και οι μπηχτές για Τσίπρα

ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Το χρονικό μιας τρομοκρατικής επίθεσης που διέλυσε τη γιορτή, την ασφάλεια και τις βεβαιότητες

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ . Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Η Ελλάδα στην νέα γεωπολιτική -οικονομική σκηνή – Από το Eurogroup έως τη Ντόχα, σε έναν κόσμο ανακατατάξεων, συγκλίσεων και στρατηγικών επιλογών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η Ελλάδα στο «δόγμα» Τραμπ – Οι επιπτώσεις της Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ευρώπη

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Συγκρούσεις και αδιέξοδο – Καρκινοβατούν οι διπλωματικές διαβουλεύσεις που αναζητούν ειρηνική διέξοδο

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Παρίσι, ανάμεσα στη μνήμη και τη ρήξη – Συγκρούσεις και ταυτότητα σε μια πόλη που αντιστέκεται και μεταμορφώνεται

ΙΣΤΟΡΙΑ: Το Βυζάντιο και το Ισλάμ -Από την άλωση της Δαμασκού έως την Κρήτη και την Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε επίσης:

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega με «βραχεία κεφαλή» έναντι του Alpha την Τρίτη (16/12)

Δημοσιογράφος μήνυσε τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο – Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τον έθεσε ο Φάμελλος

Η Warner Bros Discovery απέρριψε την επιθετική προσφορά εξαγοράς ύψους 108,4 δισ. δολαρίων της Paramount – Οι λόγοι (videos)