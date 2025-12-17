search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 20:29
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 18:14

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

17.12.2025 18:14
prwtoselido entos new

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Προσωρινή αγρανάπαυση» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ευρωπαϊκό χρήμα για τους αγρότες που «τελειώνει» για χάρη των αμυντικών δαπανών, αλλά και για την κυβέρνηση που ψάχνει διακομματικά στηρίγματα για να «αναδιαρθρώσει» τον πρωτογενή τομέα, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Τι δεν λένε οι πολιτικοί στους αγρότες –  Γιατί η ΕΕ κλείνει τον κύκλο των αγροτικών επιδοτήσεων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚΑ: Η αγωνία των ΧριστουγέννωνΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και η στήριξη της κοινωνίας στους αγρότες πιέζουν το Μαξίμου

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Τα μεγάλα στοιχήματα του 2026 Τα μηνύματα του Μητσοτάκη στους βουλευτές μετά τον προϋπολογισμό

ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Στην «κόκκινη ζώνη» των τιμών τροφίμων η Ελλάδα –  Η χώρα συγκαταλέγεται πλέον  (και με τη βούλα) στην 15άδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης

ΤΣΙΠΡΑΣ: Η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα και η επιτάχυνση για το νέο κόμμα

ΠΑΣΟΚ: Σε νέο ναρκοπέδιο – Το συνέδριο, οι  κινήσεις Τσίπρα και φόβοι απώλειας της πρωτοκαθεδρίας στην κεντροαριστερά

ΚΚΕ: Η ΑΔΕΔΥ, οι αγρότες, η αλλαγή συσχετισμών «από τα κάτω» και οι μπηχτές για Τσίπρα

ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Το χρονικό μιας τρομοκρατικής επίθεσης που διέλυσε τη γιορτή, την ασφάλεια και τις βεβαιότητες

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ . Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Η Ελλάδα στην νέα γεωπολιτική -οικονομική σκηνή – Από το Eurogroup έως τη Ντόχα, σε έναν κόσμο ανακατατάξεων, συγκλίσεων και στρατηγικών επιλογών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η Ελλάδα στο «δόγμα» Τραμπ Οι επιπτώσεις της Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ευρώπη

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Συγκρούσεις και αδιέξοδο – Καρκινοβατούν οι διπλωματικές διαβουλεύσεις που αναζητούν ειρηνική διέξοδο

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Παρίσι, ανάμεσα στη μνήμη και τη ρήξηΣυγκρούσεις και ταυτότητα σε μια πόλη που αντιστέκεται και μεταμορφώνεται

ΙΣΤΟΡΙΑ: Το Βυζάντιο και το Ισλάμ -Από την άλωση της Δαμασκού έως την Κρήτη και την Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε επίσης:

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega με «βραχεία κεφαλή» έναντι του Alpha την Τρίτη (16/12)

Δημοσιογράφος μήνυσε τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο – Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τον έθεσε ο Φάμελλος

Η Warner Bros Discovery απέρριψε την επιθετική προσφορά εξαγοράς ύψους 108,4 δισ. δολαρίων της Paramount – Οι λόγοι (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lottery
ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι στη Βρετανία κέρδισε το λαχείο για δεύτερη φορά ενάντια στον νόμο των πιθανοτήτων

mitropoligis-dodonis-xrisostomos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

nikos-pappas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων μετά την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: Αναζητείται για να δικαστεί στο αυτόφωρο

harry megkhan 7765- new
MEDIA

Νέες μπίζνες με το Netflix για τον Πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ – Ποιας σειράς αναλαμβάνουν την παραγωγή

zelensky_sad_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι ζητά από τους συμμάχους να δείξουν στη Ρωσία ότι η συνέχιση του πολέμου είναι «άσκοπη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 20:28
lottery
ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι στη Βρετανία κέρδισε το λαχείο για δεύτερη φορά ενάντια στον νόμο των πιθανοτήτων

mitropoligis-dodonis-xrisostomos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

nikos-pappas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων μετά την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: Αναζητείται για να δικαστεί στο αυτόφωρο

1 / 3