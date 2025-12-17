Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega με «βραχεία κεφαλή» έναντι του Alpha την Τρίτη (16/12)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σχεδόν μαζί τερμάτισαν στην χθεσινή κούρσα τηλεθέασης των καναλιών, Mega και Alpha.
Η μεταξύ τους διαφορά ελαχιστοποιήθηκε κυρίως λόγω των απωλειών (1%) που εμφάνισε το Mega από την μια ημέρα στην επόμενη.
Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen σε ΑΝΤ1, Star, ΕΡΤ1 και MAK TV. Το πρώτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης για λίγο δεν είδε το 4 στο μερίδιο του και πάντως απέχει πολύ από επιδόσεις 5% και άνω. Τελευταία φορά που η Nielsen σημείωσε επίδοση τέτοιου μεγέθους για την ΕΡΤ1 ήταν στις 26 Σεπτεμβρίου (5,2%).
