ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 17:56
17.12.2025 17:38

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega με «βραχεία κεφαλή» έναντι του Alpha την Τρίτη (16/12)

17.12.2025 17:38
tileorasi

Σχεδόν μαζί τερμάτισαν στην χθεσινή κούρσα τηλεθέασης των καναλιών, Mega και Alpha.

Η μεταξύ τους διαφορά ελαχιστοποιήθηκε κυρίως λόγω των απωλειών (1%)  που εμφάνισε το Mega από την μια ημέρα στην επόμενη. 

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen σε ΑΝΤ1, Star, ΕΡΤ1 και MAK TV. Το πρώτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης για λίγο δεν είδε το 4 στο μερίδιο του και πάντως απέχει πολύ από επιδόσεις 5% και άνω. Τελευταία φορά που η Nielsen σημείωσε επίδοση τέτοιου μεγέθους για την ΕΡΤ1 ήταν στις 26 Σεπτεμβρίου (5,2%).

