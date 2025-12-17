Η Warner Bros Discovery απέρριψε την επιθετική προσφορά εξαγοράς ύψους 108,4 δισ. δολαρίων της Paramount – Οι λόγοι (videos)

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ για τη «Μάχη του Χόλιγουντ» η οποία εξελίσσεται με ένταση τις τελευταίες εβδομάδες. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε την επιθετική προσφορά της Paramount-Skydance, ύψους 30 δολαρίων ανα μετοχή (συνολικά 108,4 δισ. δολάρια), χαρακτηρίζοντας την επικίνδυνη και κατηγορώντας την PSKY ότι παραπλανά τους μετόχους.

Tο θρίλερ του προηγούμενου πρόσφατου διαστήματος φαίνεται να τελειώνει και είναι πιθανόν να υπάρχουν ανακοινώσεις, αργότερα μέσα στην ημέρα, από το Δ.Σ. της WBD για την απόρριψη, σύμφωνα με το Bloomberg, με το σκεπτικό ότι δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης και επίσης ότι ήταν «κατώτερη» από τη συμφωνία συγχώνευσης με τη Netflix.

Η απόφαση ελήφθη την Τετάρτη, σύμφωνα με επιστολή του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους, που δημοσιοποιήθηκε σε κανονιστική κατάθεση.

«Η PSKY παραπλανά επανειλημμένα τους μετόχους της WBD ότι η προτεινόμενη συναλλαγή της έχει “πλήρη εγγύηση” από την οικογένεια Έλισον. Δεν έχει και ποτέ δεν είχε», ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο της WBD σε επιστολή προς τους μετόχους.

Στο μεταξύ αίσθηση προκάλεσε η αποχώρηση της εταιρείας Affinity Partners, του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το επενδυτικό σχήμα της PSKY και αναλυτές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού σημειώνουν πως δεν είναι σαφές εάν η Paramount είναι διατεθειμένη να αυξήσει το τίμημα της προσφοράς της.

Η Affinity Partners δεν είχε ποτέ σημαντικό μερίδιο στην προσφορά, αναφέρει ο Axios επικαλούμενος πηγές του, αλλά η σχέση του με την εταιρεία ώθησε ορισμένους να υποθέσουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την Paramount να αποφύγει τον κανονιστικό έλεγχο.

Η προσφορά του Netflix, η οποία υποβλήθηκε μόνο αφού η WBD άνοιξε την πόρτα σε μια επίσημη διαδικασία πώλησης τον Οκτώβριο, περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές αξίας 27,75 δολαρίων ανά μετοχή της WBD, με συνολική επιχειρηματική αξία 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο για τα περιουσιακά στοιχεία streaming και στούντιο της Warner Bros. Discovery.

Στις αρχές του μήνα ο Τεντ Σαράντος, ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, εμφανίστηκε σίγουρος για το κολοσσιαίο deal της ιντερνετικής πλατφόρμας διαρκούς ροής περιεχομένου με την ιστορική Warner Bros Discovery.

«Η σημερινή κίνηση ήταν απολύτως αναμενόμενη», είχε δηλώσει την περασμένη Δευτέρα (8/12) ο Σαράντος από τη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συνεδρίου Μέσων Ενημερωσης και Επικοινωνιών του Ελβετικού πολυεθνικού ομίλου UBS, όταν ρωτήθηκε για την «επιθετική προσφορά» της Paramount-Skydance.

Η Warner Bros επισήμανε ότι η δομή της προσφοράς της Paramount είναι περίπλοκη, με επτά επιμέρους τμήματα και μόλις 32% κάλυψη ιδίων κεφαλαίων από το καταπίστευμα Έλισον, το οποίο μπορεί να αποσύρει τα περιουσιακά του στοιχεία. Αντιθέτως αναφέρεται πως η Netflix διαθέτει κεφαλαιοποίηση άνω των 400 δισ. δολαρίων και επενδυτική βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας.

Η προσφορά της Paramount θα παραμείνει ανοιχτή στους μετόχους της WBD έως τις 8 Ιανουαρίου.

Εάν καταφέρει να πείσει την πλειοψηφία (51%) των μετόχων της WBD να προσφέρουν τις μετοχές τους, τότε η Paramount ουσιαστικά θα αναλάβει τον έλεγχο της WBD, αλλά αυτό θα είναι μια μεγάλη και δύσκολη μάχη.

Το διοικητικό συμβούλιο της WBD προέτρεψε τους επενδυτές της να μην προσφέρουν τις μετοχές τους και δηλώνει ότι συνεχίζει να υποστηρίζει τη συμφωνία της με το Netflix.

Εάν η Paramount κάνει ρελάνς ενδεχομένως να προκληθεί νέος «πόλεμος» προσφορών.

Το «μπαλάκι» πλέον έχει πάει από την πλευρά των μετόχων και πρέπει να αποφασίσουν.

