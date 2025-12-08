Netflix – Warner Bros Discovery: Τα σενάρια έως την επισφράγιση του mega deal

Η παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ για την «θηριώδη» συμφωνία συγχώνευσης Netflix- Warner Bros Discovery μπορεί να θεωρηθεί από εύλογη-συζητήσιμη έως επιλήψιμη, ιδίως αν στο «κάδρο» της παρέμβασης συμπεριληφθεί η σχέση με δεσμούς φιλίας με τον Λάρι Έλισον της Oracle, ο γιός του οποίου, Ντέβιντ, είναι ο CEO τoυ νέου κολοσσού στο χώρο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας Skydance-Paramount, έπειτα από την πρόσφατη εξαγορά της Paramount Global, που «χτύπησε» την Warner Bros. Εκτιμάται ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική ή και ακραία διότι υπάρχει ένα «αλλά».

Αυτό το «αλλά» εδράζεται στο ενδεχόμενο, που ορθώς επισήμανε ο Πρόεδρος Τραμπ, το Netflix να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στον χώρο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και των ΜΜΕ, όχι μόνον στην ΗΠΑ.

«Μια ενοποίηση τέτοιας κλίμακας θα ήταν καταστροφική για έναν κλάδο που βασίζεται στην ελεύθερη έκφραση, για τους δημιουργικούς εργαζόμενους που τον τροφοδοτούν και για τους καταναλωτές που εξαρτώνται από ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο οικοσύστημα μέσων ενημέρωσης για να κατανοήσουν τον κόσμο», έγραψε η ηθοποιός Τζέην Φόντα σε άρθρο της την Πέμπτη σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι « απειλεί ολόκληρη τη βιομηχανία ψυχαγωγίας, το κοινό, και –ενδεχομένως– την ίδια την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος», η οποία αφορά στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης.

Αλλά και η Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής, μεταξύ άλλων φορέων της οπτικοακουαστικής βιομηχανίας, επικρίνει τη συμφωνία, λέγοντας ότι θα επηρεάσει αρνητικά τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές.

«Αυτή η συμφωνία είναι υπέρ του καταναλωτή, υπέρ της καινοτομίας, υπέρ του εργαζομένου, υπέρ του δημιουργού, υπέρ της ανάπτυξης», υποστήριξε δήλωσε ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, σε τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές, ανακοινώνοντας τη συμφωνία την Παρασκευή το πρωί.

Ακόμα και αν οι δύο επιχειρήσεις τα βρουν υπάρχει μια σειρά διαδικασιών σε θεσμικό επίπεδο, όχι μόνον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικό, έως την επικύρωση ή τη ματαίωση της. Και αυτό σημαίνει ότι θα πάρει χρόνο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ενδεχομένως οι αρμόδιοι γενικοί εισαγγελείς Πολιτειών, θεωρείται σχεδόν σίγουρο, ότι θα διερευνήσουν τη συμφωνία για πολλούς μήνες πριν αποφασίσουν εάν θα ασκήσουν αγωγή ή όχι, για τη συγχώνευση. Είναι κάτι που προβλέπεται νομικά, όπως παρατηρεί και ο Axios. Σε τέτοιες μεγάλης κλίμακας συμφωνίες- συγχωνεύσεις εποπτικοί έλεγχοι και έρευνες προβλέπονται και έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στην εξαγορά της Fox από την Disney.

Στην εκδοχή που υποβληθεί μήνυση για το mega deal Netflix- WBD και η καταγγελία πάρει τον δρόμο προς τα δικαστήρια με περίοδο αποκαλύψεων, η νομική διαδικασία θα διαρκέσει πολλούς μήνες, αν όχι περισσότερο. Όποιος χάσει, πιθανότατα θα ασκήσει έφεση, καθυστερώντας περαιτέρω την έκβαση της υπόθεσης. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές πιθανότατα θα διεξάγουν παράλληλα αντιμονοπωλιακή έρευνα για τη συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να παρατείνει περαιτέρω τη διαδικασία. Στην Ελλάδα είχαμε πρόσφατο παράδειγμα στην υπόθεση εξαγοράς του ραδιοτηλεοπτικού ομίλου Alpha από τη Motor Oil και την United Group. Η Κομισιόν άναψε «πράσινο φως» έπειτα από έλεγχο για τη συμβατότητα της εξαγοράς με τους όρους του ανταγωνισμού στο πλαίσιο του Κανονισμού Συγκεντρώσεων 139/2004.

Εάν οι ρυθμιστικές αρχές υποβάλουν αγωγή για να μπλοκάρουν μια συμφωνία, θα πρέπει να πείσουν έναν ανεξάρτητο δικαστή ότι η συγχώνευση αντιβαίνει τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού και έχει χαρακτηριστικά δεσπόζουσας θέσης. Ενδεχομένως οι εποπτικές Αρχές να εξετάσουν τον όγκο συνδρομητών που έχουν το Netflix και το HBO Max (η υπηρεσία streaming της Warner Bros) ως ένα μέσο για να υποστηρίξουν ότι οι δύο εταιρείες θα έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς συνολικά.

Αλλά το Netflix θα μπορεί να αντικρούσει το επιχείρημα αυτό, υποστηρίζοντας ότι ένας τέτοιος δείκτης δεν αποτελεί τον σωστό τρόπο αξιολόγησης της αγορά streaming, ανέφεραν κύκλοι περι την πρωτοπόρο πλατφόρμα σε δηλώσεις σε αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Αντιθέτως, ισχυρίζονται πως το Netflix αποκομίζει μόνον ένα μικρό μέρος από την πίτα του συνολικού χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης και είναι μικρότερο από του YouTube, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς μίντια που γνωρίζουν την θεώρηση των στελεχών της ιντερνετικής συνδρομητικής πλατφόρμας . Με αυτή τη λογική, εξηγούν, θα υποστηρίξουν επίσης ότι το Netflix έχει ήδη 75% επικάλυψη συνδρομητών με το HBO Max.

Η συμφωνία Netflix– Warner Bros Dioscovery, εάν και εφόσον εγκριθεί, θεωρείται απίθανο να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το 2027, αναφέρει στην ανάλυση του ο Axios. Οπότε οι όποιες σημαντικές αλλαγές δεν θα γίνουν σύντομα αισθητές τους καταναλωτές.

Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν καθησυχάζει την κινηματογραφική βιομηχανία, η οποία παραμένει επιφυλακτική για την «επόμενη μέρα» του παραδοσιακού κινηματογράφου που βασίζεται στο box office. Στα εισιτήρια με άλλα λόγια.

Η ανησυχία συντηρείται από την φράση του Σαράντος προς τους επενδυτές, στους οποίους εξέφρασε την αντίρρηση του για την μεγάλη διάρκεια παραμονής μιας ταινίας στους κινηματογράφους η οποία προ Πανδημίας ανερχόταν σε τουλάχιστον 80 ημέρες (κάποιες φορές και 90). Στην μετά Covid-19 εποχή έχει ανοίξει συζήτηση, με σχετικά πιο πρόσφατη πρόταση το διάστημα αποκλειστικής προβολής ταινίας στη «μεγάλη οθόνη» να έχει κατώτατο πλαφόν τις 45 ημέρες και μετά να ανεβαίνει στις OTT συνδρομητικές υπηρεσίες.

Σήμερα μια ταινία βγαίνει στις ιντερνετικές πλατφόρμες 32 ημέρες έπειτα από την πρώτη προβολή στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, με την Universal Pictures να κρατά πολλές ταινίες μόλις 17 ημέρες στους κινηματογράφους και στο καπάκι να τις κυκλοφορεί σε premium ψηφιακή ενοικίαση.

«Όταν μιλάμε για τη διατήρηση της λειτουργίας της HBO, σε μεγάλο βαθμό όπως είναι, αυτό περιλαμβάνει και τη συμφωνία παραγωγής ταινιών με την Warner Bros., η οποία προβλέπει έναν κύκλο ζωής που ξεκινά στον κινηματογράφο, τον οποίο θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε», ανέφερε ο Τεντ Σαράντος.

Πάντως η αγορά στις ΗΠΑ μετασχηματίζεται και η επικείμενη συγχώνευση Netflix- WBD είναι η πιο πρόσφατη (ποιος βάζει άλλωστε στοίχημα ότι είναι η τελευταία) μιας σειράς αντίστοιχων εξαγορών.

Για την ιστορία η Comcast απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο του βρετανικού μιντιακού κολοσσού Sky Group του μεγιστάνα Ρουπερτ Μέρντοχ το 2018 για περίπου 40 δισ. Δολάρια. Η Disney απέκτησε το 2019 την 21st Century Fox έναντι 71,3 δισ. δολάρια. Τρία χρόνια αργότερα η Discovery συγχωνεύθηκε με την Warner Bros. σε μια συμφωνία αξίας 43 δισ. δολαρίων. Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Skydance Media απέκτησε την Paramount Global, έπειτα από ένα κύκλο επαφών και προτάσεων που είχε ανοίξει περίπου δύο μήνες νωρίτερα.

