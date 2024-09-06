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06.09.2024 10:16

Paramount Global: Η εξαγορά από τον ιδρυτή της Oracle, για τη διάσωση της, θα «κοστίσει» 2.000 εργασίας

06.09.2024 10:16
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Η κρίση «γεννά» ευκαιρίες αλλά και οι ευκαιρίες «γεννούν» κρίση. Στην περίπτωση του χολιγουντιανού κολοσσού Paramount Global– την εταιρεία που προέκυψε από την συνένωση των μιντιακών εταιρειών CBSCorp. και Viacomto 2019-  συμβαίνουν και τα δύο την ίδια χρονική περίοδο. 

Εδώ και καιρό έχει  ξεκινήσει ένας κύκλος επαφών και διαπραγματεύσεων για την προσέλκυση επενδυτών στην Paramount Global από την μητρική εταιρεία National Amusements International (NAI).

Η Paramount Global διανύει περίοδο βαθειάς κρίσης, ο οίκος αξιολόγησηςFitchτην υποβάθμισε σε κατηγορία «ΒΒΒ-» από«ΒΒΒ», παρά τις σημαντικές προσπάθειες μείωσης του χρέους της. 

Η κατάσταση για την Paramount Global επιβαρύνθηκε, όπως και για όλο τον κλάδο των ΜΜΕ και του θεάματος,  από διάφορους αντίξοους παράγοντες  την πρόσφατη τετραετία στις ΗΠΑ, με αποκορύφωμα την μεγάλη  ύφεση στη διαφήμιση από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 έω το 2024 και τις απεργίες των συγγραφέων και των ηθοποιών το 2023. Εν τω μεταξύ η συνδρομητική πλατφόρμα της Paramount+ δεν είχε εμφανίσει κερδοφορία, μέχρι προσφάτως.

Στον χορό των «μνηστήρων» φαίνεται να επικρατεί ο «κροίσος» Λάρι Έλισον, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Oracle, της τρίτης μεγαλύτερης εταιρείας λογισμικού στον κόσμο. Το ντιλ έγινε με την Skydance Media του Έλισον η οποία δραστηριοποιείται στο ευρύτερο οπτικοακουστικό χώρο και όχι μόνον εκείνο του κινηματογράφου, με πρόεδρο, τον γίο του,  τον Ντέιβιντ.

Ο Έλισον με βάση την δεσμευτική συμφωνία που έγινε στα μέσα καλοκαιριού και αναμένει την επικύρωση της από τη FCC (σα να λέμε το ΕΣΡ των ΗΠΑ αλλά πολύ πιο επιβλητικό από κάθε άποψη από την ελληνική εποπτική Αρχή για τα ΜΜΕ)  θα κατέχει το 77,5% της National Amusements Int., μέσω της Pinnacle Media, εταιρείας ειδικού σκοπού για τα συμφέροντα των τριών πλευρών (του Έλισον, της ΝΑΙ και της Paramount). ‘Εως εδώ όλα καλά και πολύ  αισιόδοξα για την Paramount Global και τη μητρική εταιρεία της αλλά και την Skydance οι οποιες βλέπουν την κρίση να «γεννά» ευκαιρία.

Η δεσμευτική συμφωνία προβλέπει ότι με την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου ο όμιλος Skydance θα συγχωνευθεί με την Paramount. Και εδώ δημιουργούνται τα όχι και τόσο αισιόδοξα. Τα δύσκολα. Ή αλλιώς πως η ευκαιρία  «γεννά» κρίση.

Η Paramount («Επικίνδυνες αποστολές»,  «TopGun- Maverick», «ForrestGump», «Ο Νονός») ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του 2024- μέσα στις επόμενες 120 μέρες, πιο απλά-  θα πρέπει να ολοκληρώσει σχέδιο απολύσεων, σε χρονική στιγμή κατά την οποία μειώνονται τα έσοδα από τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές δραστηριότητες της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε μείωση κατά 15% του προσωπικού στις ΗΠΑ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 2.000 θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο προσπαθειών να περιορίσει κατά μισό δισ. δολάρια τις ετήσιες δαπάνες της.

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