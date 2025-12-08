search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025
08.12.2025

«Stranger Things»: Οι οδηγίες του δημιουργού της σειράς του Netflix, Ross Duffer, για καλύτερη εμπειρία θέασης (video)

08.12.2025 13:13
stranger-things_0812_1920-1080_new
credit: Netflix

Οδηγίες για την καλύτερη εμπειρία θέασης του πρώτου μέρους της 5ης σεζόν του «Stranger Things» έδωσε ο ένας εκ των δύο δημιουργών της.

Ο Ρος Ντάφερ (Ross Duffer), από τους αδερφούς Ντάφερ σε βίντεο στο Instagram διευκρίνισε ποιες είναι καλύτερες ρυθμίσεις που μπορούν να έχουν οι τηλεοράσεις για την παρακολούθηση της σειράς.

«Μήνυμα πριν παρακολουθήσετε απόψε» ανέφερε ο Ρος Ντάφερ. «Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι οι τηλεοράσεις σας είναι σωστά ρυθμισμένες» σημείωσε.

Εξήγησε ότι οι τηλεοράσεις μπορεί να διαφέρουν και στη συνέχεια έδειξε πώς ρυθμίζει την τηλεόρασή του για μια βέλτιστη εμπειρία θέασης.

Ο Ντάφερ προειδοποίησε επίσης τους θεατές να μην ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ζωντανής εικόνας, επειδή θα καταστρέψει τα χρώματα και έδειξε ότι η προεπιλεγμένη επιλογή στην τηλεόρασή του είναι το Dolby Vision Movie, το οποίο απενεργοποιεί ορισμένες από τις ρυθμίσεις που ανέφερε, αλλά όχι όλες.

Στην ενότητα σχολίων, οι θαυμαστές μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, με πολλούς να συμφωνούν με τη συμβουλή, καθώς και άλλους να τον ευχαριστούν για τη σύσταση.

«Ευχαριστώ! Ήξερα ότι τα γραφικά ήταν τρελά αυτή τη σεζόν!! Σκέφτηκα τι συμβαίνει;!» έγραψε θαυμαστής.

Καθώς οι θαυμαστές ξαναβλέπουν ή ανακαλύπτουν πρόσφατα τη σειρά επιστημονικής φαντασίας με αφορμή την πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου της 5ης σεζόν και οι τέσσερις προηγούμενες σεζόν έχουν μπει στο Top 10 του Netflix. Είναι η πρώτη φορά που μια σειρά του Netflix έχει τέσσερις σεζόν στα charts ταυτόχρονα.

bloko_nikaia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η αστυνομία έκλεισε μόνη της το δρόμο για το «Μακεδονία» και η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες (Video)

kriti_irakleio_agrotes_mat_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

stalone-trump-new
LIFESTYLE

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

italia_navagio_metanastes_new
ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργο γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι μετανάστες από τη Λευκορωσία φτάνουν στην Κρήτη μέσω… Λιβύης

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

