07.12.2025 16:41

Φωτορεπόρτερ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της αστυνομίας για τα επεισόδια της 6ης Δεκεμβρη: «Δεν είδαμε καμία μολότοφ, η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε τις συμπλοκές»

07.12.2025 16:41
mat11

Σε «επίθεση ατόμων κατά των δυνάμεων των ΜΑΤ» απέδωσε η αστυνομία την καταστολή κατά τη χθεσινή απογευματινή πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ορισμένα ΜΜΕ μετέδωσαν επίσης ότι τα επεισόδια συνδέονταν με ρίψη μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Όμως, ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Κέμμος με ανάρτησή του θέλησε να «αποκαταστήσει την αλήθεια», για τα άγρια σκηνικά καταστολής που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας.

Ο Γιάννης Κέμμος, λοιπόν, καλεί «όποιον δημοσιογράφο έχει τέτοιο υλικό, φωτογραφία ή βίντεο ή είναι μάρτυρας ο ίδιος αυτού που διακινεί να μας ενημερώσει και τους υπόλοιπους 100+ δημοσιογράφους, φωτογράφους και εικονολήπτες που είμασταν εκεί και δεν είδαμε μολότοφ».

«Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια»

Έτσι έγιναν τα πράγματα, σύμφωνα με τον Γιάννη Κέμο:

«Οι συμπλοκές ξεκίνησαν γιατί σε μία εντελώς ειρηνική και μεγάλη συγκέντρωση, το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας ήταν οι εκατοντάδες αστυνομικοί των ΜΑΤ να οδηγήσουν τους διαδηλωτές από την Πανεπιστημίου στην Ομόνοια χωρίς να τους επιτρέψουν να στρίψουν στην Εμ. Μπενάκη και να φτάσουν στο μνημείο της δολοφονίας».

«Το ξέρουμε γιατί το ακούγαμε στους ασυρμάτους που φορούσαν επάνω τους» θα πεί ο φωτορεπόρτερ στην ανάρτησή του και θα συνεχίσει την περιγραφή:

«Όταν οι διαδηλωτές σταμάτησαν στη συμβολή Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη απαιτώντας οι αστυνομικοί να ανοίξουν τον φραγμό και να προχωρήσει η πορεία επί της Μπενάκη, η απάντηση της αστυνομίας ήταν μαζική ρίψη κρότου λάμψης, δακρυγόνων και άγριας επίθεσης στους διαδηλωτές που κατέληξε σε αρκετούς τραυματισμούς, προσαγωγές και συλλήψεις».

Αν υπάρχουν αποδείξεις να μπορούν να διαψεύσουν τα όσα περιγράφει ο φωτορεπόρτερ ως αυτόπτης μάρτυρας, «να μας τις παρουσιάσει να ανασκευάσουμε».

«Τόσες κάμερες έχει η αστυνομία στη διάθεση της. Τόσα ντρόουν παρακολουθούσαν την πορεία. Λογικά κάπου θα υπάρχει κάτι τέτοιο», λέει ο Γιάννης Κέμμος κλείνοντας την ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γ. Κέμμου

«Επειδή είδα σε κάποια ΜΜΕ ότι εχθές στην μεγάλη πορεία για την επέτειο μνήμης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, οι συμπλοκές ξεκίνησαν επειδή κάποιο έριξαν μολότοφ στα ΜΑΤ, θα παρακαλούσα όποιον δημοσιογράφο έχει τέτοιο υλικό, φωτογραφία ή βίντεο ή είναι μάρτυρας ο ίδιος αυτού που διακινεί να μας ενημερώσει και τους υπόλοιπους 100+ δημοσιογράφους, φωτογράφους και εικονολήπτες που είμασταν εκεί και δεν είδαμε μολότοφ.

Για να αποκαταστήσουμε λοιπόν την αλήθεια, οι συμπλοκές ξεκίνησαν γιατί σε μία εντελώς ειρηνική και μεγάλη συγκέντρωση, το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας ήταν οι εκατοντάδες αστυνομικοί των ΜΑΤ να οδηγήσουν τους διαδηλωτές από την Πανεπιστημίου στην Ομόνοια χωρίς να τους επιτρέψουν να στρίψουν στην Εμ. Μπενάκη και να φτάσουν στο μνημείο της δολοφονίας.

Το ξέρουμε γιατί το ακούγαμε στους ασυρμάτους που φορούσαν επάνω τους.

Όταν οι διαδηλωτές σταμάτησαν στη συμβολή Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη απαιτώντας οι αστυνομικοί να ανοίξουν τον φραγμό και να προχωρήσει η πορεία επί της Μπενάκη, η απάντηση της αστυνομίας ήταν μαζική ρίψη κρότου λάμψης, δακρυγόνων και άγριας επίθεσης στους διαδηλωτές που κατέληξε σε αρκετούς τραυματισμούς, προσαγωγές και συλλήψεις.

Άν παρόλα αυτά έχει κάποιος αποδείξεις για τη ρίψη μολότοφ που απαίτησε την απάντηση της αστυνομίας με αυτό τον τρόπο να μας τις παρουσιάσει να ανασκευάσουμε.

Τόσες κάμερες έχει η αστυνομία στη διάθεση της. Τόσα ντρόουν παρακολουθούσαν την πορεία. Λογικά κάπου θα υπάρχει κάτι τέτοιο».

