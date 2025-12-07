Αιφνιδιαστική παρέμβαση Παπανώτα στην εκπομπή της Τσολάκη: «Βάζετε λόγια στο στόμα μου…» (Video)

Τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας, θέλοντας να δώσει εξηγήσεις για το σχόλιο που έκανε στο Happy Day για τον ηθοποιό Αντώνη Λουδάρο.

Ο δημοσιογράφος του Alpha εμφανίστηκε ενοχλημένος από τον τρόπο που η πρωινή εκπομπήμετέφερε τα λόγια του.

«Εγώ τον κύριο Λουδάρο τον θεωρώ έναν πολύ καλό ηθοποιό και ένα πολύ καλό παιδί και του αξίζουν τα καλύτερα. Εγώ είπα ότι στο πιο βαθύ σημείο της κρίσης, που οι μισθοί των πιο καταξιωμένων ανθρώπων στην τηλεόραση είχαν πέσει στο 1/10, ο κύριος Λουδάρος είχε κάνει μία πολύ καλή οικονομική συμφωνία απίστευτου ύψους και άρα δεν αδίκησε καθόλου τον εαυτό του. Σε τι διαφωνείτε ακριβώς με αυτό;», σημείωσε αρχικά.

«Δεν μπορώ να έχω μία άλλη οπτική; Δεν μου αρέσει να συζητάμε τα οικονομικά μας δημόσια στην τηλεόραση. Εγώ ένιωσα ότι με αυτό που είπε και είναι γεγονός, επειδή δεν παίζει σε σήριαλ τα τελευταία χρόνια, δεν διεκδίκησε ρόλους για να βρίσκεται κάπου τηλεοπτικά. Δεν είπα ότι είσαι εχθρός του κυρίου Λουδάρου. Θα πρέπει να κριθεί για το σύνολο της πορείας του;», του είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Αν έχεις μια άλλη οπτική, Αφροδίτη μου, να πεις ότι έχεις μια άλλη οπτική. Στη δική μου οπτική μπορείς να μου πεις πού είναι το λάθος; Εσείς βάζετε λόγια στο στόμα μου. Καθόλου δεν τον αδικώ, τη δική του δήλωση κρίνω», επανήλθε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Ο δημοσιογράφος εξήγησε πως η εκπομπή τότε (σσ. στην οποία ήταν ο ηθοποιός) «έκανε 7-8% και η δική μας έκανε 30% και παίρναμε το 1/10 των χρημάτων. Δεν μπορείς μετά να βγαίνεις και να λες ότι αδίκησες τον εαυτό σου και δεν σε “πούλησες” όπως έπρεπε. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία, εγώ έκανα μια άλλη».

»Επειδή έχω βαρεθεί τον κανιβαλισμό στην τηλεόραση, να ξεκαθαρίσω από την πλευρά μου ότι τον θεωρώ ένα πολύ καλό παιδί και έναν πολύ καλό ηθοποιό. Τώρα από ‘κει και πέρα, οι ερμηνείες σας, εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω κάθε φορά που το λέω και με λεπτομέρειες. Παρακαλώ, λοιπόν, όταν θέλετε να σχολιάσετε μία δική μου δήλωση, να ψάχνετε λίγο τι έχω πει», συνέχισε.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη επανήλθε διευκρινίζοντας πως ότι οι παρατηρήσεις της δεν αφορούσαν εκείνον. «Εμείς διαφωνήσαμε σε κάτι που είπε ο Νίκος (Μισίρης) και όχι εσύ. Ο Νίκος είπε για τον ρόλο του Αντώνη Λουδάρου δίπλα στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τότε στην εκπομπή και τον χαρακτήρισε με έναν τρόπο που εγώ διαφώνησα. Δεν είχε να κάνει με τη δική σου άποψη, μήπως εσύ αυτό θεώρησες;», είπε.

«Είναι μαγκιά του οποιουδήποτε να πάρει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί να πάρει και να τα χαίρεται και να περάσει καλά. Αυτό δεν σου δίνει όμως το δικαίωμα να βγαίνεις και να λες ότι δεν πούλησες τον εαυτό σου όσο έπρεπε. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν καταλάβαινες ποια ήταν η κατάσταση γύρω σου. Νομίζω ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι μάλλον ήταν ατυχής αυτή η δήλωσή του», πρόσθεσε ο Δημήτρης Παπανώτας.

