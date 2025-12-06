search
06.12.2025 14:18

Αρναούτογλου για τη συνάντηση με τον Λιάγκα: «Δεν έπρεπε να πω ότι σιχαίνομαι τις infotainment εκπομπές» (Video)

06.12.2025 14:18
liagkas_arnaoutoglou

Για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα και την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε με τις δηλώσεις του για τις infotaintment εκπομπές μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Συναντηθήκαμε με τον Γιώργο Λιάγκα και τα είπαμε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι επί του προσωπικού. Είναι όλα καλά. Είμαστε και στο ίδιο κανάλι», εξήγησε ο παρουσιαστής στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η τηλεοπτική τους συνάντηση δεν έχει αποκλειστεί και ότι κάποια στιγμή πιθανότατα θα συμβεί.

«Θα έρθει και η στιγμή να βρεθούμε και να κάνουμε συνέντευξη, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Ήταν να έρθει στο The 2Night Show, αλλά τελικά, για κάποιον λόγο, δεν έγινε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει τη δήλωσή του που είχε προκαλέσει συζητήσεις για τις infotainment εκπομπές.

«Δεν έπρεπε να πω ότι σιχαίνομαι τις infotainment εκπομπές. Απλά είναι μη κατανοητό, για μένα, να βλέπω μια δολοφονία και και μετά να βλέπω ένα ψυχαγωγικό θέμα», διευκρίνισε.

