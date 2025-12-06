Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «”Από αύριο το ξήλωμα των τρόλει”»
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΕΥΡΩΠΗ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «ΦΡΕΝΟ στις αυξήσεις εισφορών»
ΕΣΤΙΑ: «Η θυσία τής ιστορικής οικογενείας Εμ. Παπά γιά τήν πατρίδα πού τούς ξέχασε!»
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:«ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Αντιπλημμυρικά στά όριά τους»
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ Κοινός αγώνας αγροτών – εργαζομένων και όλου του λαού, η μόνη δύναμη!»
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: «ΜΟΥΣΚΕΜΑ η ΝΔ πνίγεται στην οργή των αγροτών»
ΤA NEA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ: «ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΕΙΣ»
ΚONTRA: «ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ»
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «ΔΟΓΜΑ ΤΡΑΜΠ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗΡΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟ»
Διαβάστε επίσης:
Eurovision 2026: Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μποϊκοτάζ στην ιστορία της
«Σεισμός» στα παγκόσμια media: Η Netflix εξαγοράζει τη Warner, η Meta κάνει συμφωνίες με κορυφαία διεθνή ΜΜΕ
«Πέρασε» πρώτος σε τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12) ο «Άγιος έρωτας»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.