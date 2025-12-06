Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «”Από αύριο το ξήλωμα των τρόλει”»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΕΥΡΩΠΗ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «ΦΡΕΝΟ στις αυξήσεις εισφορών»

ΕΣΤΙΑ: «Η θυσία τής ιστορικής οικογενείας Εμ. Παπά γιά τήν πατρίδα πού τούς ξέχασε!»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:«ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Αντιπλημμυρικά στά όριά τους»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ Κοινός αγώνας αγροτών – εργαζομένων και όλου του λαού, η μόνη δύναμη!»

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: «ΜΟΥΣΚΕΜΑ η ΝΔ πνίγεται στην οργή των αγροτών»

ΤA NEA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ: «ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΕΙΣ»

ΚONTRA: «ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ»

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «ΔΟΓΜΑ ΤΡΑΜΠ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗΡΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟ»

