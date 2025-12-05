search
05.12.2025 17:40

«Πέρασε» πρώτος σε τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12) ο «Άγιος έρωτας»

05.12.2025 17:40
agios_erotas

«Χτύπησε» πάνω από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές το χθεσινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος έρωτας». Ενδιαφέρον είχε η υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών – με χαρακτηριστικά prime time προγράμματος – που εμφάνισε και η ομόσταυλη σειρά «Να μ’αγαπάς».

Καθώς, μάλιστα, το «Deal» βρέθηκε στην ακριβώς πιο κάτω θέση στο Top 10 της ημέρας, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, αποτέλεσε μαζί με τις άλλες δύο σειρές που προηγήθηκαν στην γενική κατάταξη την ισχυρή τριάδα προτάσεων του Alpha.

Η «Γη της ελιάς» στην τέταρτη θέση ήταν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του Mega, στο σύνολο της περασμένης ημέρας και μια θέση πιο πίσω πλασαρίστηκε το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης»- μοναδικός εκπρόσωπος του Star στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.

Γενικώς, ψηλά, στις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού κυριάρχησαν οι προτάσεις του Alpha.

Τα δυνατά ενημερωτικά «χαρτιά» του Mega, εξάλλου, ήταν παρόντα στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο.

foini
ΕΛΛΑΔΑ

«Κολυμπούσα με τα δύο σκυλιά μας στα χέρια»: Γερμανοί τουρίστες βούτηξαν στα λασπόνερα για να σωθούν στη Φοινικούντα

FIFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κλήρωση Μουντιάλ 2026: Τραμπ, Ινφαντίνο, βραβεία Ειρήνης και δημοφιλείς σταρς στην λαμπερή εκδήλωση (LIVE)

jessica alba 77- new
LIFESTYLE

Τζέσικα Άλμπα: «Ήταν πολύ εξευτελιστικό», είπε, για τη γυμνή σκηνή στην ταινία «Fantastic Four»

gytheio
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλες καταστροφές στο Γύθειο – Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο και κατέληξε σε βεράντα σπιτιού (Video)

agrotes-mat-234-1
ΕΛΛΑΔΑ

Στις επάλξεις οι αγρότες, «κανένας διάλογος» από την κυβέρνηση – Εξαπλώνονται τα μπλόκα, κλιμακώνεται η σύγκρουση

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

androulakis-tsipras-kwnstandinopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στρατηγικό λάθος του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα και το σοκ από Κωνσταντινόπουλο

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

