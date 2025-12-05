«Πέρασε» πρώτος σε τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12) ο «Άγιος έρωτας»

«Χτύπησε» πάνω από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές το χθεσινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος έρωτας». Ενδιαφέρον είχε η υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών – με χαρακτηριστικά prime time προγράμματος – που εμφάνισε και η ομόσταυλη σειρά «Να μ’αγαπάς».

Καθώς, μάλιστα, το «Deal» βρέθηκε στην ακριβώς πιο κάτω θέση στο Top 10 της ημέρας, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, αποτέλεσε μαζί με τις άλλες δύο σειρές που προηγήθηκαν στην γενική κατάταξη την ισχυρή τριάδα προτάσεων του Alpha.

Η «Γη της ελιάς» στην τέταρτη θέση ήταν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του Mega, στο σύνολο της περασμένης ημέρας και μια θέση πιο πίσω πλασαρίστηκε το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης»- μοναδικός εκπρόσωπος του Star στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.

Γενικώς, ψηλά, στις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού κυριάρχησαν οι προτάσεις του Alpha.

Τα δυνατά ενημερωτικά «χαρτιά» του Mega, εξάλλου, ήταν παρόντα στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο.

Διαβάστε επίσης:

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros Discovery για σχεδόν 83 δισεκατομμύρια δολάρια (videos/audio)

Eurovision 2026: Παραμένει η κρίση για χάρη του Ισραήλ, αδειανό πουκάμισο το σλόγκαν «United by music» – Τι λέει η EBU

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής – Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)