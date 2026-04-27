Ισπανία: Φοβερά επεισόδια στο Ουέσκα – Σαραγόσα – Παίκτης έριξε μπουνιά σε αντίπαλο μετά την αποβολή του (Video)

Το μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι της Αραγονίας μεταξύ της Ουέσκα και της Σαραγόσα για τη La Liga 2 της Ισπανίας στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στα χασομέρια της αναμέτρησης.

Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα Εστεμπάν Αντράδα έσπρωξε τον αντίπαλό του, τον αρχηγό της Ουέσκα, Πουλίδο και αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη από τον διαιτητή της αναμέτρησης, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Αμέσως μετά έχασε τον έλεγχο και επιτέθηκε στον Πουλίδο, χτυπώντας τον στο πρόσωπο με ένα απίθανο κροσέ.

Ακολούθησε γενική σύρραξη.

Una mala acción de (Esteban Andrada), arquero del Real Zaragoza 🇪🇸 que pone en riesgo no solo su contrato si no su carrera deportiva… pic.twitter.com/SGa4VFO7zv — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) April 26, 2026

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 0-1: Διπλό παραμονής για τους Σερραίους – Η βαθμολογία των play out

Κηφισιά-Παναιτωλικός 0-0: Ματς-αγγαρεία στη Νίκαια

Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Εξασφάλισαν και μαθηματικά την παραμονή τους οι Περιστεριώτες