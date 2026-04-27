Χειροδικία μεταξύ ιερέων στην Κύπρο: Ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου επιτέθηκε σε ιερέα ναού

Πρωτοσέλιδο στα κυπριακά μέσα είναι ο άγριος καυγάς – μέχρι χειροδικίας – μεταξύ ιερέων σήμερα το πρωί στην Πάφο, που οδήγησε μάλιστα σε μηνύσεις.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη το πρωί στο Ιερό Ναό του του Αποστόλου Παύλου, όπου ο εν αργία Επίσκοπος (Μητροπολίτης) Τυχικός πήγε για να προσευχηθεί – όπως είπε – και να παρακολουθήσει την θεία Λειτουργία.

Ο Τυχικός (κατά κόσμον Μάριος Βρυώνης) διετέλεσε Μητροπολίτης Πάφου από τις 12 Μαρτίου 2023 έως τις 22 Μαΐου 2025, οπότε και εξέπεσε του θρόνου, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου και μετά από καταγγελίες εναντίον του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το philenews, ο Τυχικός μπήκε στην εκκλησία και κατευθύνθηκε προς το ιερό, με σκοπό να μετέχει στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Ο ιερέας του ναού προσέγγισε τον Επίσκοπο αναφέροντας του ότι δεν έχει δικαίωμα να μετέχει στη Θεία Λειτουργίας, αφού τελεί σε αργία με απόφαση της Ιεράς Συνόδου και τον κάλεσε να αποχωρήσει για να μην τον φέρνει σε δύσκολη θέση.

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία του ο ιερεά στην αστυνομία, ο πρώην Μητροπολίτης αντέδρασε στην υπόδειξη και ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή μεταξύ των δύο, μπροστα στα μάτια των πιστών.

Μετά το περιστατικό μέσα στην εκκλησία, ο ιερέας του ναού αισθάνθηκε πόνο στον αυχένα, όπου είχε προχωρήσει πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Από εκεί μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση – έχοντας μάλιστα το χέρι του δεμένο – και υπέβαλε γραπτώς καταγγελία κατά του κ. Τυχικού για επίθεση εναντίον του και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Με γραπτή του δήλωση δια των συνηγόρων του, ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου απορρίπτει ότι υπήρξε βία εκ μέρους – αντίθετα δέχθηκε επίθεση από τον ιέρεα ενώ προσευχόταν. Μάλιστα υποστηρίζει ότι μετέβη στον εν λόγω ναό με σκοπό να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία και όχι για να ασκήσει λειτουργικά καθήκοντα.

Εκείνη δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τον ιερέα του ναού που «του διατάραξε, την προσευχή και του απηύθυνε επίμονες παρατηρήσεις».

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Επίσκοπος Τυχικός στη δήλωση του, η συμπεριφορά του ιερέα «κορυφώθηκε με σωματική επαφή» λέγοντας ότι τον τράβηξε από το μπράτσο για να τον απομακρύνει από τον χώρο λατρείας, προκαλώντας, όπως τονίζει, ένταση στο χώρο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του εν αργία Μητροπολίτη, ο κ. Τυχικός αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία ζητώντας από τον ιερέα να επιστρέψει στα καθήκοντα του και να του επιτρέψει να συνεχίσει την προσευχή του. Υποστηρίζει μάλιστα ότι φίλησε και το χέρι του ιερέα στο σημείο εκείνο. Όταν ο ιερέας επέμεινε για την αποχώρηση Τυχικού ο τελευταίος αποχώρησε από το ιερό του ναού για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω ένταση και μετέβη στο Ψαλτήριο του ναού.

Ο Επίσκοπος Τυχικός απορρίπτει ότι υπήρξε οποιαδήποτε βία εκ μέρους του και επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες που βεβαιώνουν για κάτι τέτοιο. Απορρίπτει επίσης τα περί τραυματισμού του ιερέα κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

