«Σεισμός» στα παγκόσμια media: Η Netflix εξαγοράζει τη Warner, η Meta κάνει συμφωνίες με κορυφαία διεθνή ΜΜΕ

Συμφωνίες που αλλάζουν το τοπίο στα διεθνή ΜΜΕ ανακοινώθηκαν την Παρασκευή με τη Netflix να ανακοινώνει ότι θα εξαγοράσει τη Warner Bros. Discovery (WBD) — δηλαδή τα κινηματογραφικά/τηλεοπτικά στούντιο, τις σειρές και ταινίες της, και την υπηρεσία streaming HBO Max και ταυτόχρονα τη Meta να κλείνει συμφωνίες με μεγάλα διεθνή ΜΜΕ — όπως CNN, Fox News, USA Today, Le Monde — για να ενσωματώνει περιεχόμενό τους στη δική της πλατφόρμα AI (Meta AI).

Ουσιαστικά, η Netflix «εξαγοράζει» περιεχόμενο και παραγωγές την ώρα που η Meta «συνεργάζεται» με media για να έχει πρόσβαση σε ειδησεογραφικό περιεχόμενο και δεδομένα.

Και οι δύο επιχειρήσεις, θα συγκεντρώσουν τεράστιες ποσότητες περιεχομένου: η Netflix με σειρές/ταινίες και στούντιο, η Meta με ενημερωτικά άρθρα και ειδήσεις. Έτσι ενισχύουν το περιεχόμενό τους ώστε να κρατήσουν και επεκτείνουν το κοινό τους, αλλάζοντας τα δεδομένα στο παγκόσμιο σκηνικό των ΜΜΕ.

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros Discovery για σχεδόν 83 δισεκατομμύρια δολάρια

Το Netflix, ο γίγαντας του streaming, θα εξαγοράσει το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο Warner Bros. Discovery έναντι 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο αμερικανικές εταιρείες.

Το Netflix έκανε την υψηλότερη προσφορά για να εξαγοράσει τον όμιλο, σε μια συναλλαγή στα 28 δολάρια ανά μετοχή. Επίκειται η επισημοποίηση της συμφωνίας, διαβεβαιώνει η Wall Street Journal.

Αυτή η εξαγορά, η οποία δίνει στο Netflix πρόσβαση σε έναν τεράστιο κατάλογο ταινιών καθώς και στην αναγνωρισμένου κύρους υπηρεσία streaming HBO Max, είναι η μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η χρηματιστηριακή αποτίμηση της Warner Bros Discovery ανέρχεται γύρω στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο αποκάλυψε την πληροφορία.

Οι εταιρείες Paramount Skydance και Comcast επεδίωκαν επίσης την εξαγορά της WBD.

Η μάχη του streaming και η συρρίκνωση της παραδοσιακής τηλεόρασης επιφέρουν μείζονα στρατηγική αναδιοργάνωση στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες του τομέα.

Για να ανταγωνισθούν το Netflix και την Disney, οι ανταγωνιστές επιδιώκουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στο streaming και να βελτιώσουν τα έσοδά τους.

Σύμφωνα με τη New York Post, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξέφρασαν πρόσφατα την ανησυχία τους γι’ αυτή την εξαγορά της WBD από το Netflix. Όπως υποστηρίζουν, μια τέτοια εξαγορά θα έδινε στην πλατφόρμα για βίντεο κυρίαρχη θέση στην αμερικανική αγορά περιεχομένων.

«Ο νικητής θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται οι μεγαλύτερες ταινίες του Χόλιγουντ και το πώς θα προσαρμοσθούν σ’ αυτό οι διαφημιστές», σχολίασε ο Τζέρεμι Γκόλντμαν, αναλυτής στην εταιρεία ερευνών αγοράς Emarketer.

Στο podcast «The Town» της περασμένης Παρασκευής, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον (James Cameron – «Avatar», «Titanic») είχε δηλώσει αντίθετος σ’ αυτή την εξαγορά επειδή οι επικεφαλής του Netflix θα ευνοούν την πλατφόρμα σε βάρος των κινηματογραφικών αιθουσών.

H Meta συμφώνησε με πολλούς εκδότες για ενσωμάτωση περιεχομένου τους

Η Meta ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχει συνάψει αρκετές εμπορικές συμφωνίες για δεδομένα AI με εκδότες ειδήσεων, όπως οι USA Today, People Inc., CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner και Le Monde.

Η Meta είχε σταματήσει να αποζημιώνει τις ειδησεογραφικές εταιρείες πριν από μερικά χρόνια, αλλά τώρα επαναλαμβάνει τις πληρωμές για επιμελημένο περιεχόμενο, καθώς επενδύει όλο και περισσότερο στα εργαλεία συνομιλίας AI που απαιτούν πρόσβαση σε επαληθευμένες ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Οι νέες συμφωνίες επιτρέπουν στη Meta να αντλεί περιεχόμενο από τους συνεργάτες της για να παρέχει στους χρήστες απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο για ειδήσεις και τρέχοντα γεγονότα μέσω του chatbot Meta AI.

Όπως και η προηγούμενη συμφωνία με το Reuters, οι νέες συμφωνίες είναι πολυετείς και οι εκδότες αποζημιώνονται για τη χρήση του περιεχομένου τους.

Ο στόχος είναι να παρέχεται στους χρήστες ένα ευρύτερο φάσμα επαληθευμένου περιεχομένου που καλύπτει διεθνείς ειδήσεις, ψυχαγωγία και θέματα lifestyle.

Σταδιακά, η εταιρεία σκοπεύει να προσθέσει περισσότερους ειδησεογραφικούς συνεργάτες και να επεκτείνει τις λειτουργίες για τους χρήστες που θέλουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες.

Το chatbot AI της Meta είναι ενσωματωμένο στις δυνατότητες αναζήτησης και μηνυμάτων σε Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger.

Όταν οι χρήστες κάνουν μια ερώτηση που απαιτεί απάντηση με ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο, το chatbot όχι μόνο θα παρέχει πληροφορίες για την πηγή από την οποία αντλήθηκαν οι απαντήσεις, αλλά θα προσφέρει και συνδέσμους προς τα αντίστοιχα άρθρα στις ιστοσελίδες των εκδοτών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Meta συνεργάζεται με συντηρητικά ειδησεογραφικά μέσα, όπως οι Fox News, The Daily Caller και Washington Examiner, λόγω της πολύπλοκης ιστορίας της με αποφάσεις συνεργασίας με ειδησεογραφικά δίκτυα.

Το 2016, το Facebook κατηγορήθηκε ότι λογόκρινε συντηρητικές ειδήσεις στη λειτουργία trending topics. Η κατηγορία αυτή, που η εταιρεία αρνήθηκε, προκάλεσε χρόνια έρευνας από Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η τεχνολογική εταιρεία ήταν μεροληπτική κατά των συντηρητικών φωνών.

Όταν λανσαρίστηκε η καρτέλα News Tab το 2019, περιλάμβανε και συντηρητικά μέσα, όπως το Breitbart, ως πηγές.

Αν και οι χρήστες μπορούν ακόμα να μοιράζονται ειδήσεις μέσω των μη-AI προϊόντων της Meta, οι πλατφόρμες της — κυρίως το Facebook — δεν λειτουργούν πλέον ως κεντρικοί κόμβοι ειδήσεων. Αντίθετα, επικεντρώνονται στην προώθηση viral βίντεο περιεχομένου.

Το Facebook έκλεισε το News Tab στις ΗΠΑ το 2024 και τερμάτισε το επικερδές πρόγραμμα πληρωμών προς τους εκδότες ειδήσεων το 2022.

