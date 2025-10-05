search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 20:06
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 15:18

Αρναούτογλου για Λιάγκα: «Καλύτερα που δεν ήρθε στο The2nightShow – Δεν έχω καμία διάθεση να πάω στο “Πρωινό”»

05.10.2025 15:18
arnaoutoglou_liagkas

Για τη 10η σεζόν του The 2night Show και την πορεία του στην τηλεόραση μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που άνοιξε… beef με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Καλύτερα που δεν ήρθε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή μου. Δεν έχω καμία διάθεση να πάω καλεσμένος στο Πρωινό. Δεν με αφορά αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

«Πάντα όταν ξεκινάω κάτι λέω “πάμε να κάνουμε επιτυχία”, αλλιώς δεν θα το έκανα. Το μυστικό της συνέντευξης είναι να ακούς», επισήμανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την πορεία του στην τηλεόραση.

Ο παρουσιαστής μίλησε και για την προσωπική του μάχη. «Δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά με τον εαυτό μου. Εγώ και τώρα διανύω μια περίοδο που θα ήθελα να χάσω κιλά, να ξεκινήσω γυμναστική, και το αναβάλλω. Στενοχωρώ τον εαυτό μου», εξήγησε.

Tο «καρφί» για το ατελείωτο αστυνομικό δελτίο

Παραδέχτηκε πως η ψυχαγωγία στην τηλεόραση παραμένει για εκείνον το ζητούμενο. «Μέχρι να φύγω από τη ζωή, θα πιστεύω ότι το 10-1 είναι ψυχαγωγικό. Έτσι μεγάλωσα, έτσι θέλω να το ξαναδώ. Όχι ένα ατελείωτο αστυνομικό δελτίο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να μην παρεξηγηθώ, οι αστυνομικοί και οι ιατροδικαστές καλά κάνουν, τους φωνάζουν και κάνουν τη δουλειά τους».

«Υπήρξε ανθρωποφαγία»

Αναφερόμενος στην υπόθεση Μαζωνάκη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι «υπήρξε ανθρωποφαγία ασυζητητί. Θέλει πολύ σεβασμό στην οικογένεια».

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Κωνσταντάρας για Κοζάκου: «Δεν μπορείς να βαφτίζεις το ποτήρι κολοκύθα!» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρελαίνει κόσμο ο Λεβαδειακός στην Super League: Σκόρπισε τον Παναιτωλικό (6-0) και έπιασε τον Άρη στην 4η θέση

gaza11
ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους όλη η Ευρώπη για την Παλαιστίνη: Μαζικές διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις (Photos)

neofytou
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: «Με ανησυχεί η διασάλευση των σχέσεων Αθήνας – Λευκωσίας» δηλώνει ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ

GARIBASVILI
ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Κατηγορεί την ΕΕ ότι παρεμβαίνει στη χώρα του ο πρωθυπουργός – Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

tsipras-foitites-trapezi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα …. γαλλικά του Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 20:05
levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρελαίνει κόσμο ο Λεβαδειακός στην Super League: Σκόρπισε τον Παναιτωλικό (6-0) και έπιασε τον Άρη στην 4η θέση

gaza11
ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους όλη η Ευρώπη για την Παλαιστίνη: Μαζικές διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις (Photos)

neofytou
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: «Με ανησυχεί η διασάλευση των σχέσεων Αθήνας – Λευκωσίας» δηλώνει ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ

1 / 3