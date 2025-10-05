Αρναούτογλου για Λιάγκα: «Καλύτερα που δεν ήρθε στο The2nightShow – Δεν έχω καμία διάθεση να πάω στο “Πρωινό”»

Για τη 10η σεζόν του The 2night Show και την πορεία του στην τηλεόραση μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που άνοιξε… beef με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Καλύτερα που δεν ήρθε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή μου. Δεν έχω καμία διάθεση να πάω καλεσμένος στο Πρωινό. Δεν με αφορά αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

«Πάντα όταν ξεκινάω κάτι λέω “πάμε να κάνουμε επιτυχία”, αλλιώς δεν θα το έκανα. Το μυστικό της συνέντευξης είναι να ακούς», επισήμανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την πορεία του στην τηλεόραση.

Ο παρουσιαστής μίλησε και για την προσωπική του μάχη. «Δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά με τον εαυτό μου. Εγώ και τώρα διανύω μια περίοδο που θα ήθελα να χάσω κιλά, να ξεκινήσω γυμναστική, και το αναβάλλω. Στενοχωρώ τον εαυτό μου», εξήγησε.

Tο «καρφί» για το ατελείωτο αστυνομικό δελτίο

Παραδέχτηκε πως η ψυχαγωγία στην τηλεόραση παραμένει για εκείνον το ζητούμενο. «Μέχρι να φύγω από τη ζωή, θα πιστεύω ότι το 10-1 είναι ψυχαγωγικό. Έτσι μεγάλωσα, έτσι θέλω να το ξαναδώ. Όχι ένα ατελείωτο αστυνομικό δελτίο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να μην παρεξηγηθώ, οι αστυνομικοί και οι ιατροδικαστές καλά κάνουν, τους φωνάζουν και κάνουν τη δουλειά τους».

«Υπήρξε ανθρωποφαγία»

Αναφερόμενος στην υπόθεση Μαζωνάκη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι «υπήρξε ανθρωποφαγία ασυζητητί. Θέλει πολύ σεβασμό στην οικογένεια».

