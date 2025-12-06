search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025
06.12.2025 10:08

Τηλεθέαση Παρασκευής: Αήττητοι «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» – Νέα διπλή πρωτιά στην prime time

06.12.2025 10:08
to sois sou new

Νέα διπλή πρωτιά στην prime time πήραν Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι. Το «Σόι σου» αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά ανίκητο στη μάχη της τηλεθέασης.

Η αγαπημένη σειρά του Alpha σημείωσε 25% στο δυναμικό κοινό και 24,2% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Το σόι σου – 25%
GNTM – 10,7%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 7,8%
Στην πίεση – 1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Το σόι σου – 24,2%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,8%
GNTM – 8,5%
Στην πίεση – 1,4%

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Eurovision 2026: Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μποϊκοτάζ στην ιστορία της

«Σεισμός» στα παγκόσμια media: Η Netflix εξαγοράζει τη Warner, η Meta κάνει συμφωνίες με κορυφαία διεθνή ΜΜΕ

troxaio_ethniki
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο του Ι.Χ. εν μέσω βροχής και πέφτει στις μπάρες της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας

kako nero (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Βόλο: Θολό το νερό αρκετών περιοχών λόγω κακοκαιρίας – Συστάσεις για μη χρήση του

xaris doukas 55- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας: Το «ευχαριστώ» στους εργαζόμενους του δήμου και τα fake news

EKAB NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 45χρονος μπασκετμπολίστας σε τροχαίο

potami
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια στο Ανωχώρι Φαρσάλων – Έσπασε ο παραπόταμος Ταμπάκος, συναγερμός και 112 για τον Ενιπέα

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

evelina-skitsko-new
LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλονίζει για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα» (Video)

