Τηλεθέαση Παρασκευής: Αήττητοι «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» – Νέα διπλή πρωτιά στην prime time

Νέα διπλή πρωτιά στην prime time πήραν Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι. Το «Σόι σου» αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά ανίκητο στη μάχη της τηλεθέασης.
Η αγαπημένη σειρά του Alpha σημείωσε 25% στο δυναμικό κοινό και 24,2% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Το σόι σου – 25%
GNTM – 10,7%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 7,8%
Στην πίεση – 1%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Το σόι σου – 24,2%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,8%
GNTM – 8,5%
Στην πίεση – 1,4%
