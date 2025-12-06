Τηλεθέαση Παρασκευής: Αήττητοι «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» – Νέα διπλή πρωτιά στην prime time

Νέα διπλή πρωτιά στην prime time πήραν Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι. Το «Σόι σου» αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά ανίκητο στη μάχη της τηλεθέασης.

Η αγαπημένη σειρά του Alpha σημείωσε 25% στο δυναμικό κοινό και 24,2% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το σόι σου – 25%

GNTM – 10,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 7,8%

Στην πίεση – 1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το σόι σου – 24,2%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,8%

GNTM – 8,5%

Στην πίεση – 1,4%

