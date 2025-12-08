search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 08:59
08.12.2025 07:53

Netflix – Warner Bros Discovery: Παρέμβαση Τραμπ, «θα έχω λόγο στη συμφωνία»

08.12.2025 07:53
trump ypnos new

Την ανησυχία του για τη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros Discovery από το Netflix και την πιθανή απόκτηση δεσπόζουσας θέσης από το δεύτερο εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Netflix έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς», προσθέτοντας πως «αυτό θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα». «Θα εμπλακώ στην απόφαση» των εποπτικών αρχών για την εξαγορά αυτή, έναντι τιμήματος 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους προσερχόμενος στο Κέντρο Κένεντι, μεγάλη αίθουσα θεαμάτων στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, για δημόσια εκδήλωση απονομής βραβείων.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος είπε επίσης ότι ο συνδιευθυντής του Netflix Τεντ Σαράντος πήγε πρόσφατα να τον δει στον Λευκό Οίκο. Αν η εξαγορά με την τρέχουσα μορφή της ολοκληρωθεί, το Netflix θα αποκτήσει την ανταγωνιστική πλατφόρμα HBO Max και τα στούντιο Warner Bros. Το Netflix είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα μετάδοσης βίντεο κατά παραγγελία (on demand) μέσω διαδικτύου στον κόσμο, ενώ η HBO Max βρίσκεται στην τρίτη θέση (χωρίς να λογαριάζεται η Amazon Prime Video), με την Disney+ να συμπληρώνει το βάθρο.

Η πλατφόρμα θα αποκτήσει έτσι πελώριο κατάλογο, που συμπεριλαμβάνει τις σειρές ταινιών του Χάρι Πότερ, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, των υπερηρώων της DC Studios (Μπάτμαν, Σούπερμαν, Γουόντερ Γούμαν…) και τηλεοπτικές παραγωγές όπως η σειρά Game of Thrones. Δεν θα αποκτήσει αντίθετα τα τηλεοπτικά κανάλια της WBD, ή αλλιώς ιδίως το Discovery Channel και το CNN, καθώς είναι ενταγμένα σε χωριστό σχήμα της Warner Bros, εισηγμένο στο χρηματιστήριο.

Ο γίγαντας του βίντεο μέσω διαδικτύου επικράτησε στην κούρσα με άλλους δυο μνηστήρες, την Comcast και την Paramount Skydance. Ο επικεφαλής της τελευταίας, ο Ντέιβιντ Έλισον -γιος του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle, μεταξύ άλλων- θεωρείται πως έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.

