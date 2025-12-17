search
17.12.2025
17.12.2025 13:19

Άννα Βίσση: Στο Mega η μεγάλη συναυλία της στο Kαλλιμάρμαρο (Video)

συναυλία-ορόσημο της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 22:10, την ημέρα των γενεθλίων της Ελληνίδας σταρ, η συναυλία που παρέσυρε χιλιάδες θεατές σε έναν κοινό παλμό, θα προβληθεί στη μικρή οθόνη, με την Άννα Βίσση μοιράζεται με το κοινό μια μουσική εμπειρία που συνδέει δεκαετίες δημιουργίας.

Η τραγουδίστρια ερμηνεύει επιτυχίες που άφησαν ιστορία αποτυπώνοντας μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή, καθηλώνοντας για ακόμα μια φορά τόσο με τις ερμηνείες της όσο και με τη σκηνική της παρουσία.

Οι τηλεθεατές του MEGA θα έχουν, λοιπόν, τη δυνατότητα να ζήσουν την Άννα Βίσση όπως πραγματικά είναι στη σκηνή: Απρόβλεπτη, εκρηκτική και αφοπλιστικά αληθινή, ξεδιπλώνοντας το πλούσιο ρεπερτόριό της σε ένα φαντασμαγορικό show που επανασυστήνει αγαπημένα τραγούδια, δίνοντάς τους νέα ορμή και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ηλεκτρίζει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

