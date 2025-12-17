Φάρμα: Νικητής του μεγάλου τελικού ο Δημήτρης Ζήκος – Απογοήτευση στο «Χ» (Video)

Ο Δημήτρης Ζήκος είναι ο μεγάλος νικητής της Φάρμας ο οποίος έπειτα από μια σκληρή μονομαχία με τον Λευτέρη Δασκαλάκη κατάφερε να επικρατήσει με 3-0, κατακτώντας το πολυπόθητο έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Από την πρώτη στιγμή έδειξε αποφασισμένος, διατηρώντας το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της τελικής αναμέτρησης. Από την άλλη, ο Λευτέρης Δασκαλάκης ενώ πάλεψε μέχρι τέλους, ωστόσο δεν κατάφερε να τερματίσει, με τις δυνάμεις να τον εγκαταλείπουν σε έναν αγώνα που δοκίμασε τα σωματικά και ψυχικά όρια των παικτών.

Ολοκληρώνοντας τον αγώνα, ο Δημήτρης Ζήκος αφιέρωσε τη νίκη του στη μητέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για τη μάνα μου».

«Κέρδισες 50k και σε σιχαίνεται όλη η κοινωνία»

Την ίδια στιγμή, οι χρήστες του διαδικτύου κατέκλυσαν το «Χ» με σχόλια απογοήτευσης για το γεγονός ότι το έπαθλο πήγε εν τέλει σε έναν παίκτη -που όπως αναφέρουν- δεν έδειξε καλό χαρακτήρα στο παιχνίδι.

Κερδίζεις 50κ και καταφέρνεις να σε σιχαίνεται το 98% της κοινωνίας

Βάλτα κάτω κ δες αν άξιζε;!

Δεν θα μπορείς να κυκλοφορείς στον δρόμο γιατί θα σε φτύνουν και θα σε κράζουν όπου σε πετύχουν!

Μην ξεπουλιέστε για το χρήμα ρε

Άνθρωποι να στε,να χετε μπέσα#farmagr#StarChannelTv pic.twitter.com/BT4RzZQOa1 — Δίκας 81 (@dikas2025) December 16, 2025

Που τον βρήκατε έναν τόσο κακιασμενο άνθρωπο και τον κάνατε και νικητή, ωραίο πρότυπο έχετε στην #farmagr 😡😡🤡🤡 pic.twitter.com/dA8anPaQH5 December 16, 2025

Άλλοι πουλήσαν την ψυχή τους για 50k και πλέον δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν απο ντροπή και άλλοι παρέμειναν αληθινοί απ την αρχή ως το τέλος του παιχνιδιού και δεν ξεπουλήθηκαν για τίποτε και για κανέναν….#FarmaGR #StarChannelTv https://t.co/iqtltXKTxb pic.twitter.com/VKGFR3EwLg — Δίκας 81 (@dikas2025) December 16, 2025

Πως τα καταφερνουν και βγαίνουν κάθε χρόνο νικητές οι σιχαμένοι #farmaGR pic.twitter.com/oTJNsXpxuC December 16, 2025

Λευτέρη έχεις το σεβασμό όλων, έχεις παιδεία , ιδανικά και αξιοπρέπεια και αυτό είναι μεγαλύτερη νίκη από την κατάκτηση της Φάρμας. #FarmaGR pic.twitter.com/oSonGbMkz8 December 16, 2025

#FarmaGR Αυτη ειναι η νικη Να εχεις σχεδον ολους τους συμπαικτες διπλα σου Αξιος !!👏 pic.twitter.com/Te94HKqQP7 — Ρανια η κρυφη σουπια (@rania90548833) December 16, 2025

Ποιος σε πείσμωσε βρε παιδάκι που νομίζεις ότι είσαι και μάγκας γιατί κέρδισες 5 φραγκα. Παρε 5 φασκελα #farmaGr pic.twitter.com/7Kx3Q1U45e — white_swan (@leukoskiknos) December 16, 2025

