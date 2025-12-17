search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 11:42
17.12.2025 09:04

Φάρμα: Νικητής του μεγάλου τελικού ο Δημήτρης Ζήκος – Απογοήτευση στο «Χ» (Video)

17.12.2025 09:04
Ο Δημήτρης Ζήκος είναι ο μεγάλος νικητής της Φάρμας ο οποίος έπειτα από μια σκληρή μονομαχία με τον Λευτέρη Δασκαλάκη κατάφερε να επικρατήσει με 3-0, κατακτώντας το πολυπόθητο έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Από την πρώτη στιγμή έδειξε αποφασισμένος, διατηρώντας το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της τελικής αναμέτρησης. Από την άλλη, ο Λευτέρης Δασκαλάκης ενώ πάλεψε μέχρι τέλους, ωστόσο δεν κατάφερε να τερματίσει, με τις δυνάμεις να τον εγκαταλείπουν σε έναν αγώνα που δοκίμασε τα σωματικά και ψυχικά όρια των παικτών.

Ολοκληρώνοντας τον αγώνα, ο Δημήτρης Ζήκος αφιέρωσε τη νίκη του στη μητέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για τη μάνα μου».

«Κέρδισες 50k και σε σιχαίνεται όλη η κοινωνία»

Την ίδια στιγμή, οι χρήστες του διαδικτύου κατέκλυσαν το «Χ» με σχόλια απογοήτευσης για το γεγονός ότι το έπαθλο πήγε εν τέλει σε έναν παίκτη -που όπως αναφέρουν- δεν έδειξε καλό χαρακτήρα στο παιχνίδι.

