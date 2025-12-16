search
16.12.2025 18:34

ΕΡΤ: «Ποδαρικό» στο 2026 με ειδική εκπομπή για τους φιναλίστ της Eurovision από την ΕΡΤ1

16.12.2025 18:34
eurovision2026_ert_new

Σε τελική ευθεία για την εθνική Eurovision εισέρχεται η ΕΡΤ. Στην ειδική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», η οποία προγραμματίστηκε για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19.00 στην ΕΡΤ1, θα ανακοινωθούν οι 28 επικρατέστεροι για το «εισιτήριο» της Βιέννης και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Από την ειδική εκπομπή, που θα εμπεριέχει πολλές εκπλήξεις και ακόμη περισσότερη μουσική, κατά την ΕΡΤ, οι τηλεθεατές που θα συντονιστούν στην ΕΡΤ1 θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν αποσπάσματα των 28 τραγουδιών στον δρόμο για τον Ελληνικό Εθνικό Τελικό.

Η τελική διαδικασία του εθνικού τελικού αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Θα διεξαχθούν δύο ημιτελικοί, στους οποίους θα συμμετέχουν συνολικά οι επικρατέστεροι 28 καλλιτέχνες.

Οι μισοί θα «περάσουν» στον τελικό για να διεκδικήσουν την ελληνική εκπροσώπηση στην Eurovision 2026.

Τα αποτελέσματα στους ημιτελικούς θα καθορισθούν αποκλειστικά από το τηλεοπτικό κοινό.

Στον τελικό ο νικητής θα αναδειχθεί από συνδυαστική διαδικασία: Κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από δύο κριτικές επιτροπές, μία εγχώρια και μία διεθνή.

Eurovision με Ισραήλ αλλά χωρίς… ωραιοποιήσεις: Η αυστριακή δημόσια τηλεόραση λέει ότι δεν θα κόψει τα γιούχα ούτε τις παλαιστινιακές σημαίες

Το BBC θα αντιπαλέψει την αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ για δυσφήμηση

Σε… απογείωση η τηλεθέαση του Mega τη Δευτέρα (15/12)

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Βόλο και Λάρισα με τα τρακτέρ οι αγρότες, στις συγκεντρώσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos/Video)

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Το κόμμα Καρυστιανού στο Δ.Σ. του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος στα Τέμπη – Αποστάσεις από τα μέλη

fotia-xalkida-1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)

congress mexico
ΚΟΣΜΟΣ

Σπρωξίματα, φωνές και μαλλιοτραβήγματα – Χάος στο Κογκρέσο του Μεξικού (Video)

androulakis vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα»

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

1 / 3