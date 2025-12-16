ΕΡΤ: «Ποδαρικό» στο 2026 με ειδική εκπομπή για τους φιναλίστ της Eurovision από την ΕΡΤ1

Σε τελική ευθεία για την εθνική Eurovision εισέρχεται η ΕΡΤ. Στην ειδική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», η οποία προγραμματίστηκε για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19.00 στην ΕΡΤ1, θα ανακοινωθούν οι 28 επικρατέστεροι για το «εισιτήριο» της Βιέννης και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Από την ειδική εκπομπή, που θα εμπεριέχει πολλές εκπλήξεις και ακόμη περισσότερη μουσική, κατά την ΕΡΤ, οι τηλεθεατές που θα συντονιστούν στην ΕΡΤ1 θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν αποσπάσματα των 28 τραγουδιών στον δρόμο για τον Ελληνικό Εθνικό Τελικό.

Η τελική διαδικασία του εθνικού τελικού αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Θα διεξαχθούν δύο ημιτελικοί, στους οποίους θα συμμετέχουν συνολικά οι επικρατέστεροι 28 καλλιτέχνες.

Οι μισοί θα «περάσουν» στον τελικό για να διεκδικήσουν την ελληνική εκπροσώπηση στην Eurovision 2026.

Τα αποτελέσματα στους ημιτελικούς θα καθορισθούν αποκλειστικά από το τηλεοπτικό κοινό.

Στον τελικό ο νικητής θα αναδειχθεί από συνδυαστική διαδικασία: Κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από δύο κριτικές επιτροπές, μία εγχώρια και μία διεθνή.

