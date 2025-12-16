Σε… απογείωση η τηλεθέαση του Mega τη Δευτέρα (15/12)

Πέρασε μπροστά στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών, το Mega χθες και με διαφορά από τον ανταγωνισμό η οποία στο ελάχιστο σημείο της ήταν στη μιάμιση ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών ήταν ο Alpha και τρίτη ο ΑΝΤ1. Και οι τρείς μαζί έχουν διαμορφώσει ένα γκρουπ που καταφέρνει διψήφια μερίδια τηλεθέασης, με τους πρώτους δύο, σταθερά άνω του 13,5% στη διάρκεια του πενθήμερου.

Στις επόμενες θέσεις Star και ΣΚΑΪ διαγκωνίζονται για το τέταρτο σε μέγεθος κομμάτι της ημερήσιας πίτας τηλεθέασης, το οποίο καταλήγει πότε στον έναν και πότε στον άλλο.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας η «ισοβαθμία» ΜΑΚ TV και ΕΡΤNews κυρίως λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών των περιεχομένων τους.

