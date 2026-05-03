ΚΚΕ: «Οι αποκαλύψεις για τον εισαγγελέα του ΑΠ προστίθενται στα στοιχεία του σκανδάλου των υποκλοπών»

«Οι αποκαλύψεις περί εμπλοκής του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αποφάσισε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, στην παρακολούθηση συγκεκριμένων προσώπων υπογράφοντας ως εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ, έρχονται να προστεθούν στα ήδη σοβαρά στοιχεία αυτού του σκανδάλου αλλά και στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψής του», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του.

«Μεθοδεύσεις», σχολιάζει το ΚΚΕ, «που αξιοποιούν στο έπακρο το διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ότι έλυσε τα χέρια και αυτής της κυβέρνησης η άρνηση της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να δεχθούν την πρόταση του ΚΚΕ στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση για κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης, φτάνοντας στο σημείο, στη συγκεκριμένη δυσώδη υπόθεση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να λειτουργεί ταυτόχρονα ως ελεγκτής και ως ελεγχόμενος».

Αναφέρει δε ότι «πρόκειται για τον ίδιο που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών, συνεχίζοντας το ‘έργο’ των προηγούμενων Εισαγγελέων του Αρείου Πάγου με τις προσπάθειές τους για συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη, τις κατευθύνσεις τους για διώξεις και αγροτοδικεία, την πρώτη απόφαση για αρχειοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει τον ρόλο της αστικής δικαιοσύνης στη νομιμοποίηση του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου του ‘ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων’ που, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις».

