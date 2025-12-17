ΣΚΑΪ: Από τα ρεβεγιόν με τσιφτετέλια στις γιορτές με secret Santa, στο «Τότε και Τώρα» (17/12)- «Ποδαρικό» από απρόσμενο καλεσμένο

Το δίδυμο Αλέξανδρου Τσουβέλα – Έλενας Χαραλαμπούδη στο σημερινό «Τότε και Τώρα» (21.00, ΣΚΑΪ) κάνει ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς, σε- κλασικά- δύο διαφορετικές εποχές. Όλα εξελίσσονται σε παράλληλα σύμπαντα.

Καμιά 30αριά χρόνια πίσω ο Τάκης παλεύει να φτιάξει την τηλεόραση, η Σούλα με μπιγκουντί και ρόμπα σε πανικό με τα φαγητά για 53 καλεσμένους.

Ο Τάκης φέρνει τελευταία στιγμή τον Μανώλη, φίλο από το γήπεδο, επειδή χώρισε πριν από τα Χριστούγεννα και είναι του… θανατά. Η Σούλα τον λυπάται, τον «περιποιείται» και τον… συμπαθεί λίγο περισσότερο απ’ όσο πρέπει.

Στο σήμερα η Βαλέρια και ο Σπύρος ετοιμάζουν σούσι και πάνω στην ώρα νάσου κι ο Μάνος πελάτης/ασθενής- ξερολούκουμο- της Βαλέριας η οποία τον έχει αναλάβει ως «ψυχοθεραπεύτρια στο TIk Tok», με σημειωματάριο.

Από το 31 με χιλιάρικα περνάμε στα επιτραπέζια. Στο κέφι, το «τότε» γίνεται 90s πανηγύρι με τσιφτετέλι πάνω στο τραπέζι ενώ στο «τώρα» έχουμε secret santa.

Και στα δύο σπίτια, η αλλαγή του χρόνου έρχεται με φιλιά, ευχές και ένα «πέρυσι έπεσαν περισσότερα» για τα βεγγαλικά. Το φλουρί όμως κάνει τα δικά του: στο «τότε» δίνει έμπνευση για πρόταση γάμου-φιάσκο, στο «τώρα» πέφτει στον Μάνο και τον στέλνει στα… επείγοντα.

Ως Μανώλης/Μάνος εμφανίζεται ο Σταύρος Σβήγκος.

Διαβάστε επίσης:

Φάρμα: Νικητής του μεγάλου τελικού ο Δημήτρης Ζήκος – Απογοήτευση στο «Χ» (Video)

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω … Κουφοντίνα

Eurovision με Ισραήλ αλλά χωρίς … ωραιοποιήσεις: Η αυστριακή δημόσια τηλεόραση λέει ότι δεν θα κόψει τα γιούχα ούτε τις παλαιστινιακές σημαίες