17.12.2025 13:14

ΠΑΣΟΚ για κόψιμο χρηματοδότησης στο ντοκιμαντέρ Παπαχελά: Η κυβέρνηση οφείλει σαφείς απαντήσεις – Ο πολιτισμός δεν φιμώνεται

17.12.2025 13:14
alexis_papaxelas_new

Η ανάκληση εγκεκριμένης χρηματοδότησης ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ με τίτλο «17Ν, Άνοδος και Πτώση» από το ΕΚΚΟΜΕΔ δεν αποτελεί απλώς θεσμική εκτροπή και απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας.

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νάγια Γρηγοράκου, υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού και του Τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την πρωτοφανή κίνηση του ΕΚΚΟΜΕΔ, να κόψει τη χρηματοδότηση από τη σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη, επειδή ο δημοσιογράφος για λόγους ισορροπίας περιέλαβε μία συνέντευξη με τον Δημήτρη Κουφοντίνα.

«Η εκ των υστέρων ανάκληση χρηματοδότησης με επίκληση του περιεχομένου ή των πηγών τεκμηρίωσης ενός ντοκιμαντέρ αλλοιώνει αυθαίρετα τον χαρακτήρα του cash rebate και μετατρέπει το ΕΚΚΟΜΕΔ από φορέα εφαρμογής του νόμου σε μηχανισμό πολιτικού ελέγχου της δημιουργίας. Η Ιστορία δεν εγκρίνεται, δεν φιλτράρεται και δεν επιτηρείται. Κάθε απόπειρα ελέγχου της δημόσιας μνήμης παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές ασύμβατες με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία», προσθέτει.

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει σαφείς απαντήσεις και να διασφαλίσει ότι το ΕΚΚΟΜΕΔ λειτουργεί εντός του νόμου και όχι πέρα από αυτόν. Ο πολιτισμός δεν φιμώνεται», καταλήγει η Νάγια Γρηγοράκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού και του Τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ:

Η ανάκληση εγκεκριμένης χρηματοδότησης ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ με τίτλο «17Ν, Άνοδος και Πτώση» από το ΕΚΚΟΜΕΔ δεν αποτελεί απλώς θεσμική εκτροπή και απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας. Πρόκειται για απόφαση, η οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης και θέτει σοβαρό ζήτημα νομιμότητας στη λειτουργία του ίδιου του φορέα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αυτόματος μηχανισμός στήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών CRGR-FTV (cash rebate), όπως ρητά προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν ενσωματώνει ποιοτικά ή αξιολογικά κριτήρια περιεχομένου. Εστιάζει αποκλειστικά στην επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων και στη νομική και διοικητική συμμόρφωση των δικαιούχων. Οποιαδήποτε κρίση επί του περιεχομένου ενός έργου βρίσκεται εκτός των ορίων που θέτει ο νόμος.

Η εκ των υστέρων ανάκληση χρηματοδότησης με επίκληση του περιεχομένου ή των πηγών τεκμηρίωσης ενός ντοκιμαντέρ αλλοιώνει αυθαίρετα τον χαρακτήρα του cash rebate και μετατρέπει το ΕΚΚΟΜΕΔ από φορέα εφαρμογής του νόμου σε μηχανισμό πολιτικού ελέγχου της δημιουργίας.

Η Ιστορία δεν εγκρίνεται, δεν φιλτράρεται και δεν επιτηρείται. Κάθε απόπειρα ελέγχου της δημόσιας μνήμης παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές ασύμβατες με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει σαφείς απαντήσεις και να διασφαλίσει ότι το ΕΚΚΟΜΕΔ λειτουργεί εντός του νόμου και όχι πέρα από αυτόν.

Ο πολιτισμός δεν φιμώνεται.

