Η πρώτη θέση τηλεθέασης τη Δευτέρα (15/12) κρίθηκε από 5.000 ζευγάρια μάτια

Σε σκληρό ντέρμπι εξελίχθηκε η διεκδίκηση της κορυφαίας θέσης στις προτιμήσεις των τηλεθεατών χθες, ανάμεσα στις σειρές «Να μ’ αγαπάς» και «Μια νύχτα μόνο».

Την πρόκριση, σύμφωνα με τις δυναμομετρήσεις της Nielsen, εξασφάλισε στην αμφίρροπη αναμέτρηση η σειρά του Alpha με διαφορά τηλεθέασης μόλις 0,1%, ποσοστό που «μεταφράζεται» σε 5.000 τηλεθεατές περισσότερους από εκείνους που συντονίστηκαν στο Mega για τη σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Τρίτη, αλλά με «απόσταση» από την προπορευόμενη σειρά του Mega, «τερμάτισε» η σειρά «Άγιος έρωτας», με την οποία ήταν αντικριστά.

Η τετράδα κορυφής σχηματίστηκε από την «Ράδιο αρβύλα» και το Top5 διαμορφώθηκε από τη «Γη της ελιάς».

«Grand Hotel» και «Deal» πέρασαν μαζί τη γραμμή τερματισμού στη χθεσινή κούρσα τηλεθέασης.

Στην κορυφαία 10άδα επανεμφανίστηκε το τηλεπαιχνίδι «The chase».

