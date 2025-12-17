Alpha: Ιστορίες για τον Διονύση Σαββόπουλο στους «Πρωταγωνιστές» από τον… Διονύση Σαββόπουλο στις 18/12

Ο Σταύρος Θεοδωράκης σχεδίασε και ετοίμασε μια… σαββοπουλική εκπομπή με την οποία θα αποχαιρετήσουν οι «Πρωταγωνιστές» του (23:50, Alpha) το 2025. Μια εκπομπή από τον τελευταίο χρόνο του εμβληματικού τραγουδοποιού.

Άγνωστα περιστατικά που τα διηγούνται όσοι ήταν δίπλα του στις συναυλίες του, τα οικογενειακά του τραπέζια, τα αποσπερίσματα.

Ο καλεσμένος έκπληξη στους «Πρωταγωνιστές» είναι ο… Διονύσης Σαββόπουλος. Ο μεγάλος εγγονός του Σαββόπουλου, εκείνος για τον οποίο ο τραγουδοποιός στις συναυλίες του παράλλαζε τον στίχο στο «Τι έπαιξα στο Λαύριο» και αντί να λέει «ο γιός μας ο μεγάλος κι ο μικρός», τραγουδούσε «ο εγγονός μας ο μεγάλος και ο μικρός».

Οι τηλεθεατές θα ακούσουν αλλά και θα δουν τον Σαββόπουλο να διαβάζει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα».

Η ηχογράφηση όμως του audiobook, με την επιδείνωση της υγείας του, σταμάτησε στην σελίδα 252 και την συνέχεια κλήθηκε να δώσει ο εγγονός του ηχογραφώντας τις 82 σελίδες που απέμειναν.

Ο εγγονός του Νιόνιου, ο νεαρός Διονύσης Σαββόπουλος αφηγείται στιγμές και μοιράζεται βιώματα με τον παππού του:

«Πηγαίναμε, όταν ήμασταν μικροί, με τον αδερφό μου τον Αντρέα και τον παππού στη γειτονιά και λέγαμε τα κάλαντα, σε γνωστούς προφανώς. Ο παππούς με την κιθάρα και εγώ με τον Ανδρέα με το κάλαντο (…) Και είχαμε ένα ωραίο άσπρο καραβάκι με φωτάκια και ελληνικές σημαίες γύρω και εκεί βάζαμε τα χρήματα (…) Οι φίλοι τρελαίνονταν πάντα με το πόσα λεφτά βγάλαμε από τα κάλαντα. Δεν το πίστευαν (…) Πολλές φορές μετά το σχολείο πήγαινα κατευθείαν στη γιαγιά, στη Φιλοθέη, και μου έλεγε η γιαγιά “πήγαινε, πήγαινε πάνω να ξυπνήσεις τον παππού σου”. Πήγαινα πάνω του έλεγα “καλημέρα” και μου έλεγε τα όνειρα, που είδε το ίδιο βράδυ, που μετά προφανώς κατάλαβα ότι ήταν αυτοσχεδιασμένες ιστορίες και παραμύθια του (…)».

Στον Σταύρο και την κάμερα των «Πρωταγωνιστών» για τον τελευταίο χρόνο του Σαββόπουλου μιλούν ο πολυπράγμων καλλιτέχνης Άγγελος Παπαδημητρίου, φίλος οικογενειακός, ο Παύλος Τσίμας, αναδημιουργός του ντοκιμαντέρ «Σαββόπουλος Long play», ο επίσης φίλος καλός και συνεργάτης του Σαββόπουλου, ο ζωγράφος Αλέξης Κυριτσόπουλος, η αφοσιωμένη φίλη του, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Μελίνα Τανάγρη, ο μουσικός και συνθέτης Γιώτης Κιουρτσόγλου – ο πιο στενός συνεργάτης του για τρείς 10ετίες- η εκδότρια της αυτοβιογραφίας του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν πίσω», Άννα Πατάκη και ο γκαϊτατζής του Διονύση, ο Γιώργος Μακρής.

Διαβάστε επίσης:

«Emily in Paris»: Παρίσι και Ρώμη «σφάζονται» για τα μάτια της Lily Collins (photos/videos)

Άννα Βίσση: Στο Mega η μεγάλη συναυλία της στο Kαλλιμάρμαρο (Video)

ΠΑΣΟΚ για κόψιμο χρηματοδότησης στο ντοκιμαντέρ Παπαχελά: Η κυβέρνηση οφείλει σαφείς απαντήσεις – Ο πολιτισμός δεν φιμώνεται