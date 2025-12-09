Paramount – Skydance: Με άρωμα ‘80s η «επιθετική προσφορά» για την εξαγορά της Warner Bros Discovery

Ο Τεντ Σαράντος, ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, εμφανίστηκε σίγουρος για το κολοσσιαίο deal της ιντερνετικής πλατφόρμας διαρκούς ροής περιεχομένου με την ιστορική Warner Bros Discovery.

«Η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) κίνηση ήταν απολύτως αναμενόμενη», δήλωσε από τη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συνεδρίου Μέσων Ενημερωσης και Επικοινωνιών του Ελβετικού πολυεθνικού ομίλου UBS, όταν ρωτήθηκε για την «επιθετική προσφορά» της Paramount-Skydance.

Τα πράγματα με την επιθετική προσφορά από την PSKY στην WBD, αναμενόμενα ή και λογικά όσο κι αν φαντάζουν σε εμάς που είμαστε «απ’ έξω», δεν είναι τόσο απλά όσο δείχνουν.

Η ενέργεια της Paramount να παρακάμψει το ΔΣ της WBD και να απευθυνθεί απευθείας στους επενδυτές/μετόχους, έφερε από τα μακρινά ‘80s την συνήθη, για εκείνη την εποχή και τις των golden boys και των white colars, πρακτική της «εχθρικής εξαγοράς» που με εύγλωττο τρόπο αποτυπώθηκε στην ταινία «Wall Street».

Η «επιθετική εξαγορά» συμβαίνει όταν μια εταιρεία κάνει μια προσφορά, για την αγορά μετοχών μιας άλλης εταιρείας, χωρίς να τής έχει ζητηθεί και χωρίς την έγκριση ή τη συγκατάθεση του διοικητικού διοικητικού της εταιρείας-στόχου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Νομικών Πληροφοριών του Πανεπιστημίου Κορνέλ, κατατοπίζει ο Axios. Οι «εχθρικές εξαγορές» ήταν δημοφιλείς πίσω στα ‘80s, βαθμιαία ατόνισαν και την τελευταία δεκαετία ήταν σπάνιες, αναφέρει σε άρθρο του, για το εταιρικό μάνατζμεντ σε φόρουμ της Νομικής σχολής του Χάρβαρντ ο εξειδικευμένος νομικός Κάι Λίκεφιτ, το οποίο επικαλείται ο Axios.

Η πρόταση, μέσα από αυτή τη διαδικασία, θεωρείται «εχθρική εξαγορά» διότι η διοίκηση της εταιρείας «δεν είναι υπέρ της εξαγοράς», σύμφωνα με το Κορνέλ.

Το πανεπιστήμιο αναφέρει πως υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης διαδικασίας «επιθετικής εξαγοράς» με πιο συνηθισμένη την στρατηγική του «δηλητηριώδους χαπιού», επιχειρηματικό όρο, που δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της προς πώληση εταιρείας να αγοράσουν με έκπτωση επιπλέον μετοχές, μειώνοντας το μερίδιο του ιδιοκτήτη.

Κάτι τέτοιο συνέβη με την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ. Η κίνηση αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πρακτικά αδύνατο για τον βασικό μέτοχο να αποκτήσει μερίδιο ανω του 15% στην εταιρεία. Για την ιστορία ο Μασκ τότε είχε αποκαλύψει ότι το μερίδιο του στο πρώην Twitter ήταν 9,2%. Εν τέλει ο Μασκ απέκτησε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης για 44 δισ. δολάρια και το μετονόμασε σε Χ.

Διαβάστε επίσης:

Τζίμι Κίμελ και ABC συνεχίζουν μαζί για ακόμα έναν χρόνο

«Το σόι σου»: Έκτακτο -ιδιαίτερο- «επεισόδιο» νύχτα Πέμπτης (11/12)

Stranger Things: Η στιγμή που οι ηθοποιοί μαθαίνουν την ανατροπή της πέμπτης σεζόν (Video) – (Προσοχή, spoiler)