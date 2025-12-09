search
09.12.2025
09.12.2025 09:50

«Το σόι σου»: Έκτακτο -ιδιαίτερο- «επεισόδιο» νύχτα Πέμπτης (11/12)

09.12.2025 09:50
Τα τηλεοπτικά «ραντεβού» δεν αλλάζουν. Ενίοτε, όμως, πραγματοποιούνται και κάποια έκτακτα και απρόσμενα. Ένα τέτοιο «ραντεβού», εκτός Παρασκευής, δίνουν στον Alpha με τους τηλεθεατές οι συντελεστές της σειράς «Το σόι σου», μεθαύριο, Πέμπτη, λίγο πριν από την αλλαγή της ημέρας.

Το ιδιαίτερο επεισόδιο και με εορταστική/χριστουγεννιάτικη διάσταση, είναι λίγο… μπέρδεμα. Το «Σόι σου»  πάει… «Αυτοψία» (23.50) και ο Αντώνης Σρόιτερ πραγματοποιεί «Αυτοψία» στη σειρά που καταφέρνει το πρωτοφανές στην ελληνική τηλεόραση: να συνεχίζει να σημειώνει υψηλή τηλεθέασης έπειτα από διακοπή έξι ετών και μεταδόσεις άπειρων επαναλήψεων, σαν να μην πέρασε μια ημέρα.

Ο Σρόιτερ και το τηλεοπτικό συνεργείο της «Αυτοψίας» παρακολούθησαν τη διαδικασία παραγωγής επεισοδίων και θα δώσουν χορταστική γεύση από τα γυρίσματα, τα παρασκήνια της αγαπημένης σειράς, τα σπίτια των Χαμπέων και των Τριανταφύλλου και ό,τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτά αλλά δεν «φτάνουν» όλα  στους τηλεθεατές.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς αναπολούν τα παιδικά τους Χριστούγεννα και εκμυστηρεύονται ιστορίες από γιορτές με τα δικά τους σόγια.

