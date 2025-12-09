search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025
09.12.2025

Φραστική επίθεση από αγρότη στον Βαγγέλη Γκούμα του Star – «Αυτά δεν θα τα τραβας, κατάλαβες;» (video)

09.12.2025 08:37
Επεισόδιο στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, όταν το τηλεοπτικό συνεργείο του Star και ο ρεπόρτερ Βαγγέλης Γκούμας δέχθηκε φραστική επίθεση την ώρα που κάλυπτε ζωντανά τις κινητοποιήσεις.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ένας αγρότης πλησίασε τον ρεπόρτερ και τον οπερατέρ του καναλιού και απαίτησε να μην καταγράφουν καθώς εκείνη την ώρα συνάδελφοι του βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις και επικρατούσε ένταση.

Ο αγρότης σε επιθετικό ύφος ακούγεται να λέει στον Βαγγέλη Γκουμα: «Σε παρακαλώ πολύ. Αυτά δεν θα τα τραβάς. Το κατάλαβες; Δεν θέλουμε δημοσιότητα».

Ο δημοσιογράφος τον ενημέρωσε ότι ήταν στον αέρα με τον αγρότη να κατεβάζει με το χέρι του την κάμερα ενώ δεν έλειψαν και κάποια… «γαλλικά».

