Eurovision 2026: Τα «ναι», τα «όχι» και η αποχή – Πώς επηρεάζει η απουσία της Ισπανίας

Με 27 δημόσιες ευρωπαϊκές ραδιοτηλεοράσεις – μέλη της EBU και συνδεδεμένων χωρών να έχουν ψηφίσει υπέρ (συνολικά 738 ψήφοι) – ανάμεσά τους και η ΕΡΤ, τρεις να ρέπουν στο «ναι», 13 άλλες «κατά» (συνολικά 264 ψήφοι), με την Αρμενία να έχει τέτοια διάθεση, έξι να αμφιταλαντεύονται – απέχοντας της διαδικασίας (αντιστοιχούν σε 120 ψήφους) διαμορφώνεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις – δεδομένου ότι η ψηφοφορία δεν ήταν «ανοιχτή» – από ενημερωτικές ιστοσελίδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την Eurovision, το αποτέλεσμα της κομβικής σημασίας αποφασιστικής διαδικασίας της EBU για τα νέα επαυξημένα μέτρα με τα οποία αναμένεται ότι θα θωρακιστεί την εκλογή νικητή στον επερχόμενο, 70ο , διαγωνισμό τραγουδιού του θεσμού. Ταυτόχρονα το αποτέλεσμα συνιστά «πράσινο φως» για την συμμετοχή του ΚΑΝ ο οποίος δηλώνει ανεξάρτητος από την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Στο χάρτη της eurovisionικής Ευρώπης και των συνδεδεμένων χωρών που σχημάτισε το eurovisionfun αποτυπώνεται παραστατικά η διαίρεση. Εν συντομία το 65% των μελών της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοράσεων (EBU) ψήφισε υπέρ της αλλαγής, ενώ το 10% απείχε. Επειδή η ψηφοφορία ήταν μυστική ο χάρτης υποστηρίζεται πως είναι τουλάχιστον κατά 90% ακριβής.

Το επόμενο κρίσιμο «ραντεβού» στην EBU αναμένεται μεθαύριο. Στις 10 του μήνα εκπνέει η προθεσμία, το deadline, που είχε προσδιορίσει, νωρίτερα, η Ένωση για να αποσαφηνίσουν τις προθέσεις τους τα μέλη της. Αν δηλαδή στις 12,14 και 16 Μαΐου θα είναι παρόντα στη Βιέννη.

Εν τω μεταξύ η αποχή της ισπανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι ένα ζήτημα.

Το τέλος συμμετοχής είναι διαφορετικό για κάθε χώρα με βάση την αρχή της αλληλεγγύης ότι οι πιο ισχυροί οικονομικά μιντιακοί οργανισμοί επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος του μπάτζετ.

Ως μέλος του κλειστού γκρουπ «Big 5» που αποτελούν βασικούς χρηματοδότες του διαγωνισμού η RTVE μαζί με τους αντίστοιχους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο των εξόδων της Eurovision. Εξ ου και πάνε απευθείας στον τελικό μαζί με την εκπροσώπηση της χώρας που τον διοργανώνει.

Οι «Μεγάλοι Πέντε» καταβάλλουν τουλάχιστον τα διπλάσια από τους άλλους συμμετέχοντες.

Αν και το ακριβές ποσό της δαπάνης για τον ερχόμενο διαγωνισμό δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αναμένεται να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του εκτιμώμενου προϋπολογισμού.

Η RTVE συμμετείχε με ποσό το οποίο στις πρόσφατες προηγούμενες διοργανώσεις εκκινούσε από τις περίπου 620.000 ευρώ (2021), «ανέβηκε» στις περίπου 733.000 ευρώ το 2023, ενώ το 2024 υποχώρησε στις 595.000 ευρώ στις διοργάνωση της Σουηδίας. Σχεδόν τα μισά από κάθε ποσό αφορούν στο τέλος συμμετοχής.

Πέρσι από τα 64 εκατ. ευρώ που στοίχισε ο διαγωνισμός της Ελβετίας, τα 21 (και κάτι) εκατ. καλύφθηκαν από την SRF, τα λίγο πάνω από τα 37 εκατ. από την πόλη της Βασιλείας και τα άλλα περίπου 5,5 εκατ. ευρώ από τα μέλη της EBU (από το τέλος συμμετοχής), αναφέρει ο Guardian.

Διαβάστε επίσης:

«Σφήνα» από Paramount Skydance: Επιθετική προσφορά για την Warner Bros Discovery μετά τη νίκη του Netflix στη «μάχη» των προσφορών – Ο ρόλος του Τραμπ

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Ισραήλ στον διαγωνισμό

Netflix – Warner Bros Discovery: Τα σενάρια έως την επισφράγιση του mega deal