Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Ισραήλ στον διαγωνισμό

Το Ισραήλ θα μπορέσει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, μετά από ψηφοφορία στην EBU.

Σύμφωνα με το Reuters, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης αποφάσισαν την Πέμπτη να μην διεξάγουν ψηφοφορία για τη συμμετοχή του, παρά τις απειλές μποϊκοτάζ από ορισμένες χώρες, δήλωσαν πηγές της EBU.

Τα μέλη ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των νέων κανόνων που αποσκοπούν στην αποθάρρυνση των κυβερνήσεων και τρίτων μερών από την δυσανάλογη προώθηση τραγουδιών για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους μετά από ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ ενίσχυσε άδικα τη συμμετοχή του φέτος.

Πώς διαμορφώθηκε η ψηφοφορία

Ο χάρτης που δημιούργησε η ιστοσελίδα eurovisionfun.com, βασίζεται σε πληροφορίες που υπάρχουν από την στάση των χωρών στην ΓΣ, τις δημόσιες τοποθετήσεις τους πριν και μετά την συνεδρίαση στις 4/12, αλλά και κάποιες εκτιμήσεις που μπορούν να γίνουν με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν.

🗳️ Here’s how the voting shaped up at the crucial EBU General Assembly, regarding the approval of the new contest rules and the confirmation of Israel’s participation in #Eurovision2026.

🌍🔍 Check out the map & let us know your thoughts! 💬#Eurovision #ESC #eurovisiongr pic.twitter.com/sHuahNspxY — Eurovisionfun (@eurovisionfn) December 6, 2025

Κάθε χώρα είχε δικαίωμα για 1 ψήφο. Αυτό σημαίνει πως στις χώρες που υπήρχαν περισσότερα από 1 μέλη στην EBU, δεν ήταν δυνατή η ψήφος ξεχωριστά του κάθε μέλους, αλλά ψήφιζαν ως ένα σύνολο. Αυτό ισχύει στις περιπτώσεις της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Γερμανίας και κάποιων ακόμη χωρών.

Κάθε χώρα είχε 24 ψήφους, τις οποίες με βάση την παραπάνω προϋπόθεση μπορούσε να τις δώσει συνολικά, είτε υπερψηφίζοντας τις προτεινόμενες αλλαγές (και αποδεχόμενο την συμμετοχή του Ισραήλ με αυτό τον τρόπο), είτε καταψηφίζοντας τις προτεινόμενες αλλαγές (κάτι που θα οδηγούσε σε νέα ξεχωριστή ψηφοφορία για το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ στην Eurovision 2026). Υπήρχε φυσικά και η δυνατότητα της αποχής από την ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα θα κρίνονταν με απλή πλειοψηφία.

Τα αποτελέσματα της ΓΣ είχαν ως εξής:

ΝΑΙ ψήφισαν 738

ΟΧΙ ψήφισαν 264

ΑΠΕΙΧΑΝ 120

Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και το γεγονός πως κάθε χώρα ψήφιζε δίνοντας 24 ψήφους στην ηλεκτρονική κάλπη της αρεσκείας της, μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα:

5 χώρες απείχαν της ψηφοφορίας

11 χώρες ψήφισαν ΟΧΙ

31 χώρες ψήφισαν ΝΑΙ (συμπεριλαμβάνεται το διεθνές ανεξάρτητο ARTE, που έχει 3 ψήφους)

9 χώρες δεν προσήλθαν στην ΓΣ και δεν ψήφισαν

Ο χάρτης δεν είναι 100% ακριβής και δεν θα μπορούσε να είναι, αφού η ψηφοφορία ήταν μυστική και κάποιες χώρες δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι έπραξαν. Είναι όμως πάνω από 90% ακριβής.

Από τις χώρες που δεν προσήλθαν στη ΓΣ γνωρίζουμε πως οι τρεις χώρες ήταν η Λιβύη, η Συρία και το Βατικανό. Δύο από τις χώρες που έχουμε στο στρατόπεδο του «Όχι», επίσης δεν προσήλθαν. Το πιθανότερο κάποιες ακόμη αραβικές χώρες ή χώρες της Μέσης Ανατολής.

Διαβάστε επίσης:

Netflix – Warner Bros Discovery: Τα σενάρια έως την επισφράγιση του mega deal

«Stranger Things»: Οι οδηγίες του δημιουργού της σειράς του Netflix, Ross Duffer, για καλύτερη εμπειρία θέασης (video)

Εξελίξεις στη δημιουργία της κοινής ιντερνετικής πλατφόρμας Alpha, Mega, Star, ANT1