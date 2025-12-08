«Σφήνα» από Paramount Skydance: Επιθετική προσφορά για την Warner Bros Discovery μετά τη νίκη του Netflix στη «μάχη» των προσφορών – Ο ρόλος του Τραμπ

Η Paramount Skydance ξεκίνησε μια επιθετική προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery αφού έχασε από το Netflix σε έναν πολύμηνο πόλεμο προσφορών για τα παλαιά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Η Paramount θα απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους της WBD με μια προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετρητά, 30 δολάρια ανά μετοχή. Πρόκειται για την ίδια προσφορά που απέρριψε η WBD την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την προσφορά και ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι λεπτομέρειες ήταν εμπιστευτικές. Η προσφορά υποστηρίζεται από χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου από την οικογένεια Ellison και την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων RedBird Capital και δεσμεύσεις χρέους ύψους 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Bank of America, την Citi και την Apollo Global Management.

Την Παρασκευή, το Netflix ανακοίνωσε μια συμφωνία για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων στούντιο και streaming της WBD έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Paramount, υπό την ηγεσία του David Ellison, είχε υποβάλει προσφορά για το σύνολο της Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένων αυτών των περιουσιακών στοιχείων και των τηλεοπτικών δικτύων της εταιρείας, όπως το CNN και το TNT Sports.

Η Comcast επίσης υπέβαλε προσφορά για τις επιχειρήσεις streaming και στούντιο, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το CNBC.

Η Paramount έχει επανειλημμένα υποστηρίξει στο διοικητικό συμβούλιο της WBD ότι η διατήρηση της Warner Bros. Discovery στο σύνολό της ήταν προς το συμφέρον των μετόχων της.

Τα στελέχη της Paramount σχεδιάζουν επίσης να υποστηρίξουν ότι η συμφωνία τους θα έχει πολύ μικρότερη διαδικασία έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές, δεδομένου του μικρότερου μεγέθους της εταιρείας και της φιλικής σχέσης της με την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η προτεινόμενη εξαγορά του Netflix έχει ήδη εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, ιδίως για τον συνδυασμό δύο από τις πιο κυρίαρχες πλατφόρμες streaming. Το CNBC ανέφερε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση Τραμπ έβλεπε τη συμφωνία με «έντονο σκεπτικισμό» και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι εκτιμήσεις για το μερίδιο αγοράς θα μπορούσαν να αποτελέσουν «πρόβλημα».

Η Paramount κατηγόρησε τη Warner Bros. ότι ευνοεί αθέμιτα τη Netflix. Σε επιστολή προς την Warner Bros. Discovery, οι δικηγόροι της Paramount υποστήριξαν ότι μια συμφωνία με τη Netflix θα «εδραιώσει και θα επεκτείνει την παγκόσμια κυριαρχία της Netflix σε ένα θέμα που δεν επιτρέπεται από τους εγχώριους ή ξένους νόμους περί ανταγωνισμού».

Το γεγονός αυτό αυξάνει την πιθανότητα η Paramount να προσπαθήσει να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να μπλοκάρει τη συμφωνία με τη Netflix για αντιμονοπωλιακούς λόγους, μια απειλή που είναι πολύ πιθανή, δεδομένων των στενών δεσμών της με τον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ την παραμονής του Ισραήλ στον διαγωνισμό

«Stranger Things»: Οι οδηγίες του δημιουργού της σειράς του Netflix, Ross Duffer, για καλύτερη εμπειρία θέασης (video)

Εξελίξεις στη δημιουργία της κοινής ιντερνετικής πλατφόρμας Alpha, Mega, Star, ANT1