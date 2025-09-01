search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 14:45
Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

01.09.2025 14:07

Eurovision 2026: Αιφνιδιάζει η EBU – Όποιος θέλει αποχωρεί από τον Διαγωνισμό, χωρίς επιπτώσεις, στην περίπτωση που παραμείνει το Ισραήλ

01.09.2025 14:07
Νέα – απρόσμενη – εξέλιξη/παράμετρο θέτει στο ζήτημα η EBU ενόψει του επερχόμενου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, αποφασίζοντας να επιμηκύνει το διάστημα δυνατότητας αποχώρησης ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών-μελών της από την διοργάνωση, έως την επόμενη – τακτική – Γενική Συνέλευση της, το Δεκέμβριο. Μέχρι και πέρσι η προθεσμία αποχώρησης χωρίς κυρώσεις ήταν έως τον Οκτώβριο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η EBU συμπεριλάβει την συμμετοχή της ΚΑΝ – του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ Διο- στον διαγωνισμό, τότε όποια άλλη δημόσια ραδιοτηλεόραση-μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δημόσιων Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να αποσύρει την συμμετοχή της και μάλιστα χωρίς κυρώσεις.

Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή η ψηφιακή ειδησεογραφική Ισραηλινή ιστοσελίδα Ynet ύστερα από επικοινωνία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, με Ευρωπαίους αξιωματούχους οι οποίοι συνεργάζονται με την EBU.

Η εκπροσώπηση του Ισραήλ στην προσεχή Eurovision φαίνεται προς το παρόν ότι δεν θεωρείται δεδομένη καθώς στους κόλπους της EBU έχει αναπτυχθεί έντονος προβληματισμός δεδομένου ότι δέχεται πιέσεις και αντιδράσεις από διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίες πυκνώνουν τα τελευταία δύο χρόνια και εντείνονται καθώς η κυβέρνηση του Ισραήλ εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα εξοντωτικά σχέδια της στη Λωρίδα της Γάζας και τους Παλαιστίνιους.

Το ρεπορτάζ του Ynet μεταξύ άλλων αναφέρει «η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε ένα ασυνήθιστο μέτρο που θα επιτρέπει στις χώρες να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, χωρίς να υποστούν κυρώσεις».

