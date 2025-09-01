search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:27
01.09.2025 12:03

ΑΝΤ1: Και τυπικά ο Παναγιώτης Στάθης στο δημοσιογραφικό δυναμικό του πολυμεσικού ομίλου

01.09.2025 12:03
Ο Παναγιώτης Στάθης θα «διαδραματίσει ενεργό και σημαντικό ρόλο στον ΑΝΤ1, με στόχο την καθημερινή, έγκυρη, αντικειμενική και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών», αναφέρει μεταξύ άλλων η μινιμαλιστικής αισθητικής ανακοίνωση του πολυμεσικού ομίλου ΑΝΤ1 με το διεθνές αποτύπωμα.

«Ο ΑΝΤ1 υποδέχεται με χαρά, τον Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος επιστρέφει στο δυναμικό του, ενισχύοντας περαιτέρω την ενημερωτική ταυτότητα του σταθμού», σημειώνει ο σταθμός και τονίζει ότι «ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, με σημαντική εμπειρία και αναγνωρισμένη παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης, ξεχωρίζει για την ευρεία γνώση του στα πολιτικά και κοινωνικά θέματα, τον αξιόπιστο λόγο του, την τεκμηριωμένη άποψή του και τις ψύχραιμες αναλύσεις».


Σύμφωνα με τους παροικούντες τον όμιλο του Αμαρουσίου ο Στάθης έχει λάβει το «δαχτυλίδι» για το «Καλημέρα Ελλάδα» από τον Γιώργο Παπαδάκη από περίπου τα μέσα του καλοκαιριού.

Εκτιμάται ότι λίαν συντόμως θα υπάρχει σχετική ενημέρωση για την συνάδελφο με την οποία θα παρουσιάζει την καθημερινή πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1.

