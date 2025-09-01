search
01.09.2025 09:41

ΕΡΤ: Σούπερ «μεταγραφή» Κατερίνας με… Fοβερή εκπομπή στην ΕΡΤ1

01.09.2025 09:41
katerina-stikoydi-new

Τρίο Κατερίνα διαθέτει η νέα τηλεοπτική σεζόν σε διαφορετικές ώρες προβολής για να προλαβαίνουν οι τηλεθεατές και πρωτίστως να έχουν επιλογές. Μέχρι τώρα ήταν η Κατερίνα Καινούργιου και Κατερίνα Καραβάτου. Έρχεται τώρα μια ακόμη μέσα από το περιεχόμενο της ΕΡΤ.

Η ΕΡΤ1, ο πυλώνας ψυχαγωγίας της ΕΡΤ, θα διαθέτει από φέτος εκπομπή για το well being, το wellness, ξέρετε τώρα. Η εκπομπή που άρεσε στο Δ.Σ της εταιρείας και έδωσε το «πράσινο φώς» για υλοποίηση επεισοδίων και ένταξη στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 τιτλοφορείται «F ζην» και θα την παρουσιάζει η Κατερίνα Στικούδη. Άλλωστε η Στικούδη είχε διατελέσει στο κοντικό παρελθόν wellness ambassador σε θεματική ιστοσελίδα δίνοντας μυστικά και tips «για να ανακαλύπτουμε τον καλύτερο μας εαυτό», όπως σημείωνε τότε.

