ΕΡΤ: «Off the record» η νέα μεταμεσoνύχτια εκπομπή του ΕΡΤNews

Αρχίζει σήμερα, Δευτέρα (1/9), -τυπικά αύριο λόγω ώρας (00.20)- η νέα νυχτερινή καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Off the record» του ΕΡΤNews.

Είναι, λέει η ΕΡΤ, αυτό που δηλώνει ο τίτλος της εκπομπής. Μια εκπομπή, ας πούμε, πολιτικού παρασκηνίου και αποκαλύψεων.

Μπροστά από τις κάμερες οι Λίδα Μπόλα, Άγγελος Μόσχοβας και Βαγγέλης Παπαδημητρίου για να κάνουν «κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 00.20 έως τις 02.00, ανατρεπτικές συζητήσεις και συνεντεύξεις, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και ρεπορτάζ. Πολιτικό παρασκήνιο, αποκαλύψεις, αναλύσεις για όσα έγιναν, για όσα γίνονται, για όσα έρχονται».

«Στο νέο δυναμικό πρόγραμμα του ΕΡΤNEWS, η νέα εκπομπή “Off the record” έρχεται να φωτίσει την αθέατη πλευρά της πολιτικής. Όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, τα παρασκήνια της εξουσίας, της πολιτικής, της κοινωνίας», επισημαίνει η ΕΡΤ.

