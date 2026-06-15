ΠΑΣΟΚ: Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών οι Ντίλιαν και Δημητριάδης, οι «φήμες» διαλύονται στο φως

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε και σήμερα να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του. Σχολιάζει δε ότι «μίλησε για “ανυπόστατες φήμες” και την ίδια ώρα με πολλή ζέση -τυχαίο; δε νομίζουμε- υπογράμμισε ότι “δεν έχει ενημέρωση, δεν έχει εικόνα”».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «τα πράγματα είναι απλά: Η κυβερνητική πλειοψηφία οφείλει να μην μπλοκάρει τη λογοδοσία κατά την προσφιλή της τακτική. Οι κ. κ. Ντίλιαν και Δημητριάδης πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και να πουν καθαρά αν υπάρχουν “προσύμφωνα”, “συστατικές επιστολές εξαγωγής” για το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό predator».

«Έχει κάποιον λόγο να φοβάται το φως η κυβέρνηση; Οι “φήμες” διαλύονται στο φως», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

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