Πρώτη σε τηλεθέαση κατά την διάρκεια μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Κύπρο

Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης ανέβηκε χθες Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, η ΕΡT1 χάρη στη μετάδοση του αγώνα μεταξύ της Εθνικής ομάδας μπάσκετ και της Κύπρου για την 2η αγωνιστική του Eurobasket.

Η αναμέτρηση έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,5%, ενώ σε επίπεδο λεπτού κυμάνθηκε στο 28,6%.

Στο αντρικό κοινό το μέσο μερίδιο τηλεθέασης ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Έφτασε το 25,6%, ενώ στην ηλιακή ομάδα 18-34 ετών κυμάνθηκε στο 31% φέρνοντας την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση στο πίνακα τηλεθέασης και στην κατηγορία αυτή. Σε επίπεδο λεπτού στους άντρες 18-34 η τηλεθέαση έφτασε το 43%.

Σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η μεγαλύτερη πανελλαδική τηλεθέαση ήταν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που έφτασε το 32,6%.

Την αναμέτρηση παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 499.000 τηλεθεατές και για ένα τουλάχιστον λεπτό 1.220.000.

