search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 12:17
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2025 10:52

Πρώτη σε τηλεθέαση κατά την διάρκεια μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Κύπρο

31.08.2025 10:52
ellada-kypros-basket

Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης ανέβηκε χθες Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, η ΕΡT1 χάρη στη μετάδοση του αγώνα μεταξύ της Εθνικής ομάδας μπάσκετ και της Κύπρου για την 2η αγωνιστική του Eurobasket.

Η αναμέτρηση έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,5%, ενώ σε επίπεδο λεπτού κυμάνθηκε στο 28,6%.

Στο αντρικό κοινό το μέσο μερίδιο τηλεθέασης ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Έφτασε το 25,6%, ενώ στην ηλιακή ομάδα 18-34 ετών κυμάνθηκε στο 31% φέρνοντας την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση στο πίνακα τηλεθέασης και στην κατηγορία αυτή. Σε επίπεδο λεπτού στους άντρες 18-34 η τηλεθέαση έφτασε το 43%.

Σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η μεγαλύτερη πανελλαδική τηλεθέαση ήταν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που έφτασε το 32,6%.

Την αναμέτρηση παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 499.000 τηλεθεατές και για ένα τουλάχιστον λεπτό 1.220.000.

Διαβάστε επίσης:

«Πέθανε ο Τραμπ»: Viral το νέο hashtag στο Χ μετά τις δηλώσεις του Βανς

Το TikTok γεμίζει με παράνομους ανιχνευτές και η Apple τους ξεσκεπάζει

Τα μανταλάκια του Κατσίγιαννη σαρώνουν πανηγύρια και… TikTok

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syriza_grafeia_2508_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τόπος κάηκε, η χώρα έγινε διπλωματικό παραπαίδι και ο πρωθυπουργός εκθειάζει τον νόμο εργασιακής αυθαιρεσίας» 

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας (Video)

KALPES NEW
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

exathlon
MEDIA

Exathlon: Κάνει πρεμιέρα το νέο -αθλητικό- ριάλιτι του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

opekepe (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για άρση ασυλίας δέκα βουλευτών αποστέλλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία - Νέα θύελλα στο πολιτικό σκηνικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 12:15
syriza_grafeia_2508_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τόπος κάηκε, η χώρα έγινε διπλωματικό παραπαίδι και ο πρωθυπουργός εκθειάζει τον νόμο εργασιακής αυθαιρεσίας» 

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας (Video)

KALPES NEW
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο

1 / 3