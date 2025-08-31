search
«Πέθανε ο Τραμπ»: Viral το νέο hashtag στο Χ μετά τις δηλώσεις του Βανς

trump

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει viral στο X (πρώην Twitter) εδώ και μερικές ημέρες, αλλά όχι για τις συνήθεις πολιτικές του κινήσεις, την ανακοίνωση δασμών ή τις αυθόρμητες δηλώσεις του.

Δημοσιεύσεις με τη φράση «Ο Τραμπ είναι νεκρός» κυριαρχούν στην πλατφόρμα και έκαναν τον ψηφιακό κόσμο να αναζητήσει επιβεβαιώσεις και λόγους για τους οποίους έγινε viral.

Η φράση έγινε viral λίγες μέρες μετά την αποκλειστική συνέντευξη του Vance στο USA Today στις 27 Αυγούστου, όπου ρωτήθηκε αν ήταν προετοιμασμένος να αναλάβει το ρόλο του αρχηγού, σε περίπτωση που η υγεία του προέδρου χειροτέρευε. Τονίζοντας ότι ο 79χρονος είναι σε καλή φυσική κατάσταση και γεμάτος ενέργεια, ο Vance είπε ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν απρόβλεπτα γεγονότα.

«Είναι ο τελευταίος που κάνει τηλεφωνήματα το βράδυ και ο πρώτος που ξυπνάει και ο πρώτος που κάνει τηλεφωνήματα το πρωί», είπε ο Vance στην USA Today. Πρόσθεσε δε: «Ναι, συμβαίνουν τρομερές τραγωδίες. Αλλά είμαι πολύ σίγουρος ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε καλή κατάσταση, θα ολοκληρώσει την θητεία του και θα κάνει σπουδαία πράγματα για τον αμερικανικό λαό. Και αν, Θεός φυλάξοι, συμβεί μια τρομερή τραγωδία, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη εκπαίδευση στην εργασία από αυτή που έχω λάβει τα τελευταία 200 ημέρες».

Τα σχόλια του Βανς σχετικά με τη σειρά διαδοχής μπορεί να πυροδότησαν την τάση. Ο Τραμπ αντιμετώπισε επίσης προβλήματα υγείας πρόσφατα. Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια φλεβική πάθηση που προκαλεί πρήξιμο στα πόδια. Ακόμη και πριν από την επίσημη ανακοίνωση, φωτογραφίες των ορατά πρησμένων ποδιών του πυροδότησαν εικασίες.

