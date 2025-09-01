Αγνώριστος ο Glen Powell στο trailer της σειράς «Chad Powers»

Ο Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) είναι κυριολεκτικά αγνώριστος στο πρώτο τρέιλερ της νέας κωμικής σειράς του Hulu, «Chad Powers».

Το τρέιλερ έκανε το ντεμπούτο του το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής College GameDay του ESPN.

Η φιλόδοξη παραγωγή των θρυλικών αθλητών του NFL, Έλι και Πέιτον Μάνινγκ (Eli και Peyton Manning), βρίσκει τον σταρ στο ρόλο του Russ Holliday, ενός πρώην πολλά υποσχόμενου κουόρτερμπακ από το Όρεγκον, ο οποίος πριν από χρόνια έκανε ένα μοιραίο λάθος σε έναν αγώνα πρωταθλήματος κολεγιακού ποδοσφαίρου που του στοίχισε ολόκληρη την καριέρα του.

Οκτώ χρόνια μετά, όταν πληροφορείται ότι το Σάουθ Τζόρτζια διοργανώνει νέες δοκιμές, αποφασίζει να επιστρέψει για να αξιοποιήσει ξανά το ταλέντο του. Αυτή τη φορά θα χρειαστεί να μπει στο παιχνίδι με νέα ταυτότητα ως Chad Powers και με τη βοήθεια πολλαπλών προσθετικών.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Πέρι Μάτφελντ (Perry Mattfeld), Γουίν Έβερετ (Wynn Everett), Κουέντιν Πλερ (Quentin Plair), Τόμπι Χας (Toby Huss) και Στιβ Ζάν (Steve Zahn).

Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά, ο Πάουελ είναι επίσης συν-σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός για λογαριασμό της Barnstorm Productions, ενώ στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Τόνι Γιασέντα (Tony Yacenda) ο οποίος έχει και ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στις 30 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Σούπερ «μεταγραφή» Κατερίνας με… Fοβερή εκπομπή στην ΕΡΤ1

ΕΡΤ: «Off the record» η νέα μεταμεσoνύχτια εκπομπή του ΕΡΤNews

Eurovision: Η EBU σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει εκτός διαγωνισμού το Ισραήλ