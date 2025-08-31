search
31.08.2025 12:57

Eurovision: Η EBU σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει εκτός διαγωνισμού το Ισραήλ

31.08.2025 12:57
israil-eurovision-new

Φαίνεται πως η πιθανότητα να μην συμμετέχει το Ισραήλ στην Eurovision του 2026, είναι κάτι παραπάνω από πιθανή.

Πέρα από τις φωνές αποστολών τα τελευταία δύο χρόνια και η ίδια η EBU προβληματίζεται έντονα για το αν πρέπει το Ισραήλ να συμμετέχει στον διαγωνισμό, όχι μόνο λόγω του πολέμου στη Γάζα, αλλά και για τα όσα διαδραματίζονται στο παρασκήνιο του διαγωνισμού τα τελευταία δύο χρόνια.

Χθες εξάλλου ο διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού, Μάρτιν Γκριν,είπε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ παραμένει υπό εξέταση.

Πρόσφατα, η EBU έκανε δημοσίευση για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση Νετανιάχιου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ασκεί κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση, ωστόσο, όπως αναφέρουν ΜΜΕ στο Ισραήλ, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης και της προσπάθειας να πάρουν τη πόλη της Γάζας, η πιθανότητα να μείνει εκτός Eurovision το Ισραήλ είναι πιο ρεαλιστική από ποτέ.

Να θυμίσουμε ότι στον φετινό διαγωνισμό το Ισραήλ εκπροσώπησε η τραγουδίστρια Γιουβάλ Ραφαέλ με το τραγούδι «New Day Will Rise», με το οποίο βγήκε 2η.

