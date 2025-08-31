search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 12:26
31.08.2025 11:45

Exathlon: Κάνει πρεμιέρα το νέο -αθλητικό- ριάλιτι του ΣΚΑΪ

31.08.2025 11:45
Το Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Είκοσι πρόσωπα βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στις  πιο θεαματικές πίστες στο νέο ριάλιτι. Λίγο πριν το πρώτο σφύριγμα, θα χωριστούν σε δύο ομάδες την Μπλε και την Πορτοκαλί, με ισάριθμους άντρες και γυναίκες.

Το πρωτάθλημα του Exathlon ξεκινά απόψε με τον πρώτο αγώνα για το «Σπίτι» τους. 

Αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα, πίστες που δοκιμάζουν τα όρια και αθλητές που τα δίνουν όλα, έρχονται απόψε στη πρεμιέρα του Exathlon στις 21.00 στον ΣΚΑΪ που αναμένεται με ενδιαφέρον.

