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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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15.06.2026 10:43

Η μάρκα που δηλώνει πως θα ξεπεράσει την Toyota μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

15.06.2026 10:43
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Πέρσι πούλησε 4,6 εκατ. αυτοκίνητα και για να καταφέρει να ξεπεράσει την Toyota θα πρέπει να αυξάνει αυτόν τον αριθμό κατά 1 εκατ. τον χρόνο

Μεγάλη μπουκιά φάε, λένε, μεγάλη κουβέντα μην πεις… αλλά ο CEO της BYD μάλλον δεν ξέρει από ελληνικές παροιμίες και είπε να προβεί σε μια βαρύγδουπη δήλωση που ελάχιστοι θα τολμούσαν, ως ένας άλλος Έλον Μασκ.

Ο ισχυρός άνδρας του κινέζικου κολοσσού, Wang Chuanfu, δήλωσε πως η BYD θα γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

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