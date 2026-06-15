Η μάρκα που δηλώνει πως θα ξεπεράσει την Toyota μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

Πέρσι πούλησε 4,6 εκατ. αυτοκίνητα και για να καταφέρει να ξεπεράσει την Toyota θα πρέπει να αυξάνει αυτόν τον αριθμό κατά 1 εκατ. τον χρόνο

Μεγάλη μπουκιά φάε, λένε, μεγάλη κουβέντα μην πεις… αλλά ο CEO της BYD μάλλον δεν ξέρει από ελληνικές παροιμίες και είπε να προβεί σε μια βαρύγδουπη δήλωση που ελάχιστοι θα τολμούσαν, ως ένας άλλος Έλον Μασκ.

Ο ισχυρός άνδρας του κινέζικου κολοσσού, Wang Chuanfu, δήλωσε πως η BYD θα γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Στιλάτο γερμανικό B-SUV με όφελος έως 4.200 ευρώ

A/C αυτοκινήτου: Τα πέντε πιο συχνά προβλήματα, τα συμπτώματα και οι λύσεις

Formula 1: Ο Χάμιλτον επέστρεψε στις νίκες στην Βαρκελώνη