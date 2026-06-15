Η μάρκα που δηλώνει πως θα ξεπεράσει την Toyota μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

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Πέρσι πούλησε 4,6 εκατ. αυτοκίνητα και για να καταφέρει να ξεπεράσει την Toyota θα πρέπει να αυξάνει αυτόν τον αριθμό κατά 1 εκατ. τον χρόνο
Μεγάλη μπουκιά φάε, λένε, μεγάλη κουβέντα μην πεις… αλλά ο CEO της BYD μάλλον δεν ξέρει από ελληνικές παροιμίες και είπε να προβεί σε μια βαρύγδουπη δήλωση που ελάχιστοι θα τολμούσαν, ως ένας άλλος Έλον Μασκ.
Ο ισχυρός άνδρας του κινέζικου κολοσσού, Wang Chuanfu, δήλωσε πως η BYD θα γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
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