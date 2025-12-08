search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 00:02
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 21:39

Τζίμα για δίωξη για εγκληματική οργάνωση σε αγρότες: «Διαρροή πανικού από το Μαξίμου, θέλουν να τους φοβίσουν»

08.12.2025 21:39
rania-tzima

Τις διαρροές ότι ασκήθηκε δίωξη για εγκληματική οργάνωση στους αγρότες που προσήχθησαν για τα επεισόδια στα Χανιά σχολίασε η δημοσιογράφος Ράνια Τζίμα.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι δεν στοιχειοθετείται δίωξη για εγκληματική οργάνωση, η οποία άλλωστε προϋποθέτει δομημένη και διαρκή δράση

«Μια κατηγορία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση θα πρέπει να εδραιωθεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η διαρροή αυτή από το Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα. Ήταν μάλλον μια διαρροή πανικού για να φοβίσουν τους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στα εκατοντάδες μπλόκα ανά την Ελλάδα. Ήταν ένα μήνυμα που προφανώς πήγαινε σε όλους», είπε χαρακτηριστικά.

Τον Γιάννη Πρετεντέρη πάλι δεν φάνηκε να τον προβληματίζει η διαρροή. «Είδα το παρελθόν τους και οι περισσότεροι έχουν παραβεί ως τώρα όλο τον ποινικό κώδικα, εδώ και χρόνια. Όπλα, ναρκωτικά, εμπορία, εγκληματική οργάνωση είναι εκ των πραγμάτων», σχολίασε.

Διαβάστε επίσης

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αγρότες έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – «Η κυβέρνηση εξοντώνει τους μικρομεσαίους παραγωγούς» (Video)

Οι αγρότες «βράζουν» από θυμό: Πέταξαν σανό έξω από το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα (Video)

Οι αγρότες καταλαμβάνουν αεροδρόμια και παίρνουν στο κυνήγι τα ΜΑΤ – Άγρια επεισόδια σε Ηράκλειο-Χανιά, παραπέμπονται για… «εγκληματική οργάνωση»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών: «Καθαρό μήνυμα υπέρ της προοδευτικής διοίκησης»

opke_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. μετά την καταγγελία περί αστυνομικής βίας σε βάρος 12χρονου

miss jamaica
ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για τη ζωή της δίνει η Μις Τζαμάικα μετά τη σοκαριστική πτώση στο Miss Universe – Έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία

germania-simaia-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ρεκόρ πτωχεύσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

benin
ΚΟΣΜΟΣ

Απέτρεψαν το πραξικόπημα στο Μπενίν – Καθοριστική η παρέμβαση της Νιγηρίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 23:59
syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών: «Καθαρό μήνυμα υπέρ της προοδευτικής διοίκησης»

opke_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. μετά την καταγγελία περί αστυνομικής βίας σε βάρος 12χρονου

miss jamaica
ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για τη ζωή της δίνει η Μις Τζαμάικα μετά τη σοκαριστική πτώση στο Miss Universe – Έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία

1 / 3