Τζίμα για δίωξη για εγκληματική οργάνωση σε αγρότες: «Διαρροή πανικού από το Μαξίμου, θέλουν να τους φοβίσουν»

Τις διαρροές ότι ασκήθηκε δίωξη για εγκληματική οργάνωση στους αγρότες που προσήχθησαν για τα επεισόδια στα Χανιά σχολίασε η δημοσιογράφος Ράνια Τζίμα.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι δεν στοιχειοθετείται δίωξη για εγκληματική οργάνωση, η οποία άλλωστε προϋποθέτει δομημένη και διαρκή δράση.

«Μια κατηγορία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση θα πρέπει να εδραιωθεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η διαρροή αυτή από το Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα. Ήταν μάλλον μια διαρροή πανικού για να φοβίσουν τους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στα εκατοντάδες μπλόκα ανά την Ελλάδα. Ήταν ένα μήνυμα που προφανώς πήγαινε σε όλους», είπε χαρακτηριστικά.



Τον Γιάννη Πρετεντέρη πάλι δεν φάνηκε να τον προβληματίζει η διαρροή. «Είδα το παρελθόν τους και οι περισσότεροι έχουν παραβεί ως τώρα όλο τον ποινικό κώδικα, εδώ και χρόνια. Όπλα, ναρκωτικά, εμπορία, εγκληματική οργάνωση είναι εκ των πραγμάτων», σχολίασε.

